「正しい文章」より“読まれる文体”　三宅香帆『文体のひみつ』発売へ　村上春樹や清少納言も分析対象に

三宅香帆『文体のひみつ なぜあの人の文章はつい読んでしまうのか？』（サンクチュアリ・パブリッシング）が12月9日に発売される。

【写真】『文体のひみつ なぜあの人の文章はつい読んでしまうのか？』著者・三宅香帆

読書を楽しむには、「内容」や「ストーリー」のほかに、言葉のリズムや語り口、間の取り方といった「文体」を味わうことが大事、と著者・三宅は言う。

正しく、わかりやすく書くことは、今やAIでも可能。しかし「正確で丁寧な文章」がウェブ上にあふれた結果、かえって「読み飛ばしていい文章」と認識されつつあり、だからこそ書き手の個性を出して読んでもらう文章を作るためには「文体」が重要なのだという。

本書は、著者が長年追求してきた「インターネット時代の書き手」と「昔ながらの文豪」の文体を並列して語るという斬新な視点に基づき、時代やジャンルの垣根を越えた分析を展開。

「村上春樹の音感力ーー読みたくなるリズムを使う」「森鷗外の寄添力ーー最初にしつこく「これは記憶だ」と伝える」「星野源の未熟力ーー問いを共有する」「清少納言の音合わせ力ーー似た音でそろえる」ーー。人を惹きつけ、先を読ませ、記憶に残す「文体」の具体的な技術が、著名な作家やクリエイターたちの作品から抽出される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）