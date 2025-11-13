インターネット掲示板に埼玉県の会社役員の男性（40代）の名誉を棄損する投稿をした疑いで高松市国分寺町の無職の女（64）が逮捕されました。

警察によりますと、女は今年5月8日ごろから7月8日ごろまでの間、複数回にわたり、インターネット掲示板に「元経営陣を逆恨みし経営が悪いと宣い会社を乗っ取り会社を完全に壊した（男性）は株主提案詐欺で逮捕されてください」などと記載した文章を掲載して男性の名誉を棄損し、さらに今年3月3日ごろから7月7日ごろまでの間、複数回にわたりインターネット掲示板に「（男性）のような悪党は、逮捕されるのが1番いいわ」などと記載した文章を掲載して、男性を侮辱した疑いが持たれています。



調べに対して女は「私が書いて投稿した記憶があります」と話し、容疑を認めているということです。



女はインターネットの掲示板に同じ男性に対して「殺す」など約3万件あまりの文章を投稿し脅迫した疑いで、先月（10月）27日に逮捕されていました。