¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¡×¥«¥Ö¥¹GM¤¬¸ì¤Ã¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬¡ÈÇËÃÌ¡É¤·¤¿ÍýÍ³¡¡32ºÐº¸ÏÓ¤ÎÌä¤ï¤ì¤ë²ÁÃÍ¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿º£±Ê(C)Getty Images
¡¡ÆüËÜ¿Íº¸ÏÓ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥«¥Ö¥¹¤«¤é¤ÎFA¤ò·è¤á¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¤À¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò²ñ¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ê·èÄê¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î4Æü¤Ë¥«¥Ö¥¹Â¦¤¬¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¸¢¤âÉÕÂÓ¤¹¤ë3Ç¯Áí³Û5700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó87²¯7800Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¸¢Íø¹Ô»È¤òÇË´þ¡£¤³¤ì¤Ëº£±ÊÂ¦¤âÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÍèµ¨Ç¯Êð1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó22²¯9000Ëü±ß¡Ë¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌóÄù·ë¤Î¸¢Íø¹Ô»È¤òµñÈÝ¤·¡¢FA¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ¨ÂÇ¼Ô¤¬ÊòÁ³¡Äº£±Ê¾ºÂÀ¤Î¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¡×Ã¥»°¿¶¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡º£±Ê¤È¤Î3Ç¯·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¸¥§¥É¡¦¥Û¥¤¥ä¡¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹ÃÌ¡Ë¤È¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤Ï6Æü¤Ëº£µ¨¤Îµ¬Äê³Û¤Ç¤¢¤ë1Ç¯2202Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó33²¯9000Ëü±ß¡Ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ÊQO¡Ë¤òÄó¼¨¡£ºÆ·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡·è¤·¤Æ¿ô»ú¤¬¶ËÃ¼¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Îº£±Ê¤Ï25ÀèÈ¯¤Ç9¾¡¡Ê8ÇÔ¡Ë¤òµÏ¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¤ä¤ä¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÉ¸æÎ¨3.73¡¢WHIP0.99¡¢Ã¥»°¿¶Î¨7.28¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÃÍ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥Ö¥¹Â¦¤Ï4¥·¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¤«¤éÌó3.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó4.9¥¥í¡Ë¤âÄã²¼¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤ÎÌÌ¤äÍèÇ¯9·î¤Ë33ºÐ¤È¤Ê¤ëÇ¯Îð¤â²ÃÌ£¤·¡¢Ê£¿ôÇ¯¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò¸Ç¼¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥«¥Ö¥¹¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤ë´Ø·¸À¤Î¡È¤³¤¸¤ì¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤Ï°Õ¤Ë²ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÜ²¼¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎGM²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥¹GM¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØMarquee Sports Network¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡ÊíÂíà¤¬µ¯¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¡Ë¥¼¥í¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤«¤é¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤ò¤·¤¢¤Ã¤Æ¤Î·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤ò²¿ÅÙ¤â²¼¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¥·¥ç¥¦¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î·ï¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤ÏÊÌ¤ÎÏÃ¤À¡£Á´¤¯°ã¤¦¤ó¤À¤è¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é·è¤Þ¤ë¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤È¥·¥ç¥¦¥¿¤Î¿Ø±Ä¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡º£±Ê¤È¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿Æ±¶É¤Ï¡¢¡ÖºÆ·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤2Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤â¤·¤â¡¢Èà¤¬¡Ø1Ç¯·ÀÌó¡Ù¤Ç²æ¡¹¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¹¤ë¥Û¡¼¥¥ó¥¹GM¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤³¤Îº¸ÏÓ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï10·î¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èº£±Ê¤È¤Î¡È¶¦Æ®¡É¤¬Âç¤¤ÊÊä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º£±Ê¤ÏÃ±Ç¯·ÀÌó¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤«¡£Íè¥ª¥Õ¤ËÁª¼ê²ñ¤È¤ÎÏ«»È¶¨Äê¤¬ÀÚ¤ì¤ëMLB¤¬¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êº£Åß¤ËFA¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]