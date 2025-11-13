【ペッパーランチ福袋2026】最大3,700円分お得、2,000円/5,000円の2種を全国店舗で販売
ステーキチェーン「ペッパーランチ」は、2026年1月1日(木)より全国約190店舗にて「ペッパーランチ福袋2026」を販売する。価格は2,000円(税込)と5,000円(税込)の2種類。いずれも看板メニュー「ビーフペッパーライス(お肉普通･ライスM)」の引換券が入っている。
2,000円福袋には引換券が4枚、5,000円福袋には引換券が10枚+オリジナルトートバッグも付属する。
◆2,000円パック(税込2,000円)
･ビーフペッパーライス引換券4枚(総額3,480円相当/約1,480円分お得)
ビーフペッパーライス引換券
◆5,000円パック(税込5,000円)
･ビーフペッパーライス引換券10枚(総額8,700円相当/約3,700円分お得)
･オリジナルトートバッグ
オリジナルトートバッグ〈引換券について〉
引換券は2026年1月5日(月)〜6月30日(火)まで利用可能。1会計で複数枚の利用もできる。
〈販売概要〉
販売期間:2026年1月1日(木)〜1月4日(日)
販売店舗:ペッパーランチ、ペッパーランチ･ダイナー、ペッパーランチPLUSの全店舗
※東京競馬場店を除く
※販売予定数に達し次第終了。店舗により販売時期が異なる場合あり。
ペッパーランチ福袋2026