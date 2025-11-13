【ペッパーランチ福袋2026】最大3,700円分お得、2,000円/5,000円の2種を全国店舗で販売

写真拡大 (全4枚)

ステーキチェーン「ペッパーランチ」は、2026年1月1日(木)より全国約190店舗にて「ペッパーランチ福袋2026」を販売する。価格は2,000円(税込)と5,000円(税込)の2種類。いずれも看板メニュー「ビーフペッパーライス(お肉普通･ライスM)」の引換券が入っている。

2,000円福袋には引換券が4枚、5,000円福袋には引換券が10枚+オリジナルトートバッグも付属する。

〈福袋の内容〉

◆2,000円パック(税込2,000円)

･ビーフペッパーライス引換券4枚(総額3,480円相当/約1,480円分お得)

ビーフペッパーライス引換券

◆5,000円パック(税込5,000円)

･ビーフペッパーライス引換券10枚(総額8,700円相当/約3,700円分お得)

･オリジナルトートバッグ

オリジナルトートバッグ

〈引換券について〉

引換券は2026年1月5日(月)〜6月30日(火)まで利用可能。1会計で複数枚の利用もできる。


〈販売概要〉

販売期間:2026年1月1日(木)〜1月4日(日)

販売店舗:ペッパーランチ、ペッパーランチ･ダイナー、ペッパーランチPLUSの全店舗

※東京競馬場店を除く

※販売予定数に達し次第終了。店舗により販売時期が異なる場合あり。

ペッパーランチ福袋2026