¡Ö¥Ñ¥ë¥ïー¥ë¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¥¯¥íー¥º¥É¥Æ¥¹¥È12·î¼Â»Ü¡¢11·î26Æü¤Þ¤Ç»²²Ã¼ÔÊç½¸
¡¡KRAFTON JAPAN¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥²ー¥à¡Ö¥Ñ¥ë¥ïー¥ë¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¡ÊPalworld Mobile¡Ë¡×¤Î¥¯¥íー¥º¥É¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Æ¥¹¥È¤ò12·î¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï11·î26Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥ïー¥ë¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ú¥¢¤Î¡Ö¥Ñ¥ë¥ïー¥ë¥É¡ÊPalworld¡Ë¡×¤ò¤â¤È¤ËKRAFTON¤¬À©ºî¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥Ñ¥ë¡×¤Î¼ý½¸¤È°éÀ®¡¢¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¤Ç¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢·úÃÛ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥ïー¥ë¥É¤Î¼çÍ×Í×ÁÇ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¤¥äー¥Ñ¥ë¥¹¥¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ä¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¹¾ì¤ä¥Ü¥¹¥ì¥¤¥É¤Ê¤É¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ°ºî´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Îµ¡¼ïÌ¾¤Çµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐAndroid¤ÎºÇÄãÆ°ºî´Ä¶¤Ï¡ÖGalaxy S9¡×¡Ê2018Ç¯²Æ¡Ë¡¢¿ä¾©Æ°ºî´Ä¶¤Ï¡ÖGalaxy S20¡×¡Ê2020Ç¯½Õ¡Ë¤È°ÆÆâ¡£¤Þ¤¿¡¢iPhone¡ÊiOS¡Ë¤ÎºÇÄãÆ°ºî´Ä¶¤Ï¡ÖiPhone 12¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¿ä¾©Æ°ºî´Ä¶¤Ï¡ÖiPhone 14¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤Î¥²ー¥à¥Çー¥¿¤ÏÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£