学校に通う意味はどこにあるのか。実業家の堀江貴文さんは「義務教育を受ける理由は、もうまったくないといっても過言ではない。オールBの人材ばかりが量産されるカリキュラムでは、AI時代に太刀打ちできない」という――。（第1回）

※本稿は、堀江貴文、岩崎ひとみ『小学ゼロ年生 7歳からの進路相談』（小学館集英社プロダクション）の一部を再編集したものです。

■教える先生ですら“学びの本質”がわかっていない

現在の義務教育では、学びの本質を知ることはできないと思う。教える側の先生が、学びの本質というものを、上の世代から教わってきていないのだから当然だろう。

学びの本質とは、いったい何か？ それは喜びだ。わからなかったことを理解したとき、心に生まれる喜びが、継続して学んでいこうという動機となる。

いまの小学校の先生は、児童に指導しないといけない学習要綱や、職員室内外の業務が多すぎて、この喜びを教える肝心の作業に、手が回っていない。自分たちが子どもの頃、あるいは先生を目指している教育実習のときに、「学びの本質は喜びだ」という考え方を誰からも教わっていないから、子どもたちに伝えようという意識さえ、ないのかもしれない。

もともと人は、知らないことを知っていくプロセスを気持ちよく感じ、知的欲求を自らつなげて成長していくようにできている。しかし教える側の先生が学ぶ喜びを知らないのでは、授業も教室でのお話も、ひどくつまらないものになる。自然に、多くの子どもたちは「勉強って、続けても面白くない」と、学ぶ意欲を失ってしまうのだ。

■「可能性のふるい落とし」が構造的に行われてしまう

よくしたもので、つまらない授業を押しつけられても、どうにかして面白さを見つけ出し、独力で学習を続けていく子どもは一定数いる。そういう子たちが成績上位の優等生になり、学歴社会で勝てるプレイヤーに育っていくのだろう。教師の質に頼らず、独力で学んでいく能力は、生まれつきの素質なのだろうけれど、それはそれで素晴らしいと思う。

だが、つまらない授業に、ふるい落とされた大半の子どもたちは、どうだろう？ 学ぶ喜びに気づくことさえできたら、やがてすごい才能を発揮したり、驚きの発明を実現させる可能性のある子だって、いたはずだ。

勉強がつまらないという初期設定で、可能性の「ふるい落とし」がなされてしまっているのは、教育現場の大きな問題だ。いまの小学校では、子どもたちの学ぶ意欲の格差と断線を構造的に生み出している。昨日今日に始まった問題ではない。40年以上前の僕が子どもの頃、いやもっと前の時代から、変わっていないのだ。

■“オールB人材ばかり”養成される日本の学校

たびたび著書でも言及しているが、日本で行われている義務教育の主な目的は、可もなく不可もない「オールB」人材を養成することだ。

子どもたちの個性を尊重し、個々の才能の育成を目的にはしていない。凡庸なゼネラリスト、または大量生産を課せられた工場で黙々と働く人材、つまり資本主義社会を支えるのに都合のいい労働資源を恒常的に生産していくのが、義務教育の狙いだ。

そのシステムは19世紀の産業革命期のイギリスで生まれた学校制度が源流だ。日本では明治維新以降、国家の軍事力向上と兵士養成のスローガンと深く関わり、現在まで有効に機能している。日本国家の近代発展の根底を支えた、この教育システムを変えるのは、並大抵ではないだろう。

「オールB」人材を効率よく、大量生産する教育システムが日本の経済成長につながった事実は、否定されるものではない。イギリスの産業革命という、発生の歴史も日本とはまるで違う現象が下敷きになったシステムを、よくここまで換骨奪胎(かんこつだったい)して、社会に根づかせたと思う。

■AIの時代に“オールB”は通用しない

一方で「オールB」人材を大量生産する環境は、出る杭を叩く、同調圧力の強い社会をつくり上げてしまった。例えば僕のように組織のルールに縛られないで、好きなことに夢中になる人材は、おおむね疎まれる。成績が良かったり、高い成果を上げても、攻撃やいじめの対象になりやすい。

「オールB」が強く求められる環境では、「超AかD以下」のバラついた能力のまま平均を目指さない人材を、叱ったり、排除しようという力が働くのだ。本書で詳しく語るが、「超AかD以下」を排除する環境ではギフテッドの子どもが虐げられたり、読み書きできる腕力の強いバカがいじめを引き起こしたり、さまざまな悲劇が生まれやすい。子どもが学ぶのに適した教育環境のはずはないだろう。

インターネットもスマホもない時代ならば、「オールB」育成の教育システムでも通用した。子どもたちに学ぶことの喜びなど、さほど必要なかったかもしれない。だが、19世紀の外国から採り入れたシステムだ。AIテクノロジーが世界の実像を、すべて変えていこうとしている時代に、どれほど有効でいられるだろう？ 小学校に行かないと得られない知識や能力が、いくら残っているだろうか？

■いまの子どもたちは、僕たちの時代よりもかわいそう

義務教育を受ける理由なんか、もうまったくないと言っても過言ではない。それでも就学年齢に達したら、学区内の小学校に通わなくてはいけない、いまの子どもたちは本当にかわいそうだ。スマホがあるというのに、文科省の規定に沿った「オールB」人材用の教育を受けさせられる。僕たちの時代よりも、かわいそうな立場だと思う。

現在の教育現場で教えられることは、リアルな体験以外、すべてテクノロジーで代用できる。この事実を、学びに関わるすべての人たちは理解してほしい……と言いたいが、理解はしているけれど変えようがないというのが、実際のところだろう。だから僕たちは『ゼロ初等部』という既存の公教育とは異なる“新しいタイプの学校”（オルタナティブスクール）で、義務教育のバージョンアップに挑むことにした。

もう変わりようがないと、諦めているわけにはいかない。動いてみないと、変わらないものが本当に変わらないのか、わからないだろう。一部の児童が寡占している、学びの喜びを、すべての子どもたちに公平に与えたい。そうすれば「超AかD以下」の子どもが、教育現場で弾かれるような不幸は、大きく減らせるはずだ。

■不登校児童は過去最多を更新した

2024年の秋に、文科省が不登校児童の調査結果を発表した。令和5年度に全国の小・中学校で30日以上欠席した不登校の児童は、34万6482人。その前の年と比べて4万7000人余り（約15％）増加となり、11年連続で増え続け、過去最多を更新したという。このうち小学生が13万370人で、10年前からは5倍の数になったそうだ。

不登校になった理由としては「学校生活に対してやる気が出ない」が32.2％と最も多く、次いで「不安・抑うつ」が23.1％、「生活リズムの不調」が23％だという。いずれにしても、多くの子どもたちにとっては学校に行くことが、とてつもなく苦痛だという事実が見て取れる。

なお、いじめの件数は認知されただけでも小学校では58万8930件にのぼるという。中学・高校・特別支援学校で発覚した件数を合わせれば73万2568件、前の年度より5万件余りが増え、これも過去最多となったそうだ。

そして、自殺に及んだ児童は、全体合わせて397人で、過去3番目に多くなったという。何とも、言葉にできない、ひたすらいたましいデータだ。

以上はデータに示された数字でしかない。不登校児もいじめも、自殺にまで追い詰められる子どもも、実際には、もっと多いと思われる。文科省は現状、有効な対策を打ち出しているわけではないので、今後も増加する可能性は高いだろう。

■「学校に行く必要など、だいぶ前からまったくない」

不登校児が増えている原因は、さまざまだ。教育の識者の見解では、フリースクールなど学校に通う以外の選択肢が社会的に認知され、子どもがストレスを抱えたまま通学するより、学びやすい場所で学ぶことが可能だということが親たちにも広く認識されてきている事情が挙げられている。

堀江貴文、岩崎ひとみ『小学ゼロ年生 7歳からの進路相談』（小学館集英社プロダクション）

学ぶ場が整った環境なら、従来の学校教育に限らなくてもいいのでは？ と、保護者が気づき始めているということだ。そしてコロナ禍を経て広まったオンライン授業が、不登校増加を加速させた。

「学校でやるべきことは何かを考え直す時期ではないか？」と、教育関係者は意見を挙げているようだが、僕からすれば何を今さら、という気持ちでいる。学校に行く必要など、だいぶ前から、まったくないのだという事実に、多くの子どもたちも親も気づいた。

学校に行かなくても、オンラインで勉強はできる。学校に通わなければ、嫌な人間関係や不得意な科目は避け、好きなことだけ学んでも構わない。

だったら学校なんて、誰も行くわけがないのだ。不登校、大いに結構だと思う。誤解されてはいけないのだが、僕は子どもはみんな、小学校に行くな！ と言っているわけではない。

■「オールBに染まれない子どもたち」の選択肢が少なすぎる

現在の詰めこみ型、古い教師の指導に沿った教育が性格的に向いているという子どもも、少なくないだろう。現に、日本の教育システムのなかで学び、立派に成功した人材はごまんといる。いまの学校の勉強に、何にもストレスがないという子どもは、別にそのまま通っていればいいと思う。

肝心なのはフィットできない、「オールB」に染まれなかった子どもたちが、苦痛を感じることなく勉強を続けられる選択肢が、あまりにも少ないという問題だ。不登校というネガティブな表現に収められてしまうけれど、学校に行くのをやめた子どもたちは、決して勉強そのものを諦めたわけではないし、不必要だというわけでもない。

何らかの最適な選択肢を、ひとつでも多く用意することが、成熟した社会の役割というものではないか。

堀江 貴文（ほりえ・たかふみ）

実業家

1972年、福岡県生まれ。ロケットエンジンの開発や、スマホアプリのプロデュース、また予防医療普及協会理事として予防医療を啓蒙するなど、幅広い分野で活動中。また、会員制サロン「堀江貴文イノベーション大学校（HIU）」では、500名近い会員とともに多彩なプロジェクトを展開。『ゼロ』『本音で生きる』『多動力』『東京改造計画』『将来の夢なんか、いま叶えろ。』など著書多数。

（実業家 堀江 貴文）