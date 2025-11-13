女子ゴルフの伊藤園レディースは14日から3日間、千葉・グレートアイランド倶楽部で開催される。国内ツアー5勝の原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は13日、プロアマ戦に出場して最終調整した。

今年は米下部ツアーを主戦場とし、ポイントランク5位に入り、来季の米ツアー出場権を獲得した。

国内ツアーでプレーするのは、予選落ちした10月のスタンレー・レディース・ホンダ以来で今季2戦目となる。

「（スタンレーの後は）ほぼほぼトレーニングしてました。来年に向けて（トレーニングしたい）という気持ちが強かった」。オフは課題としているアドレスを改善するために股関節周辺の筋肉を鍛えたという。「ショット的に振り遅れが出ちゃう」とまだ調整段階で不安もあるが、実戦で試すつもりだ。

初日はメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）と同3位で同世代の河本結（27＝RICOH）と同組になった。

年間女王争いのライバル同士の中に入る形になり「ここに私が入れてもらっていいのかな」と戸惑いながらも「心は燃えてます。2人のプレーもしっかり見て、いいプレーができたらいい」と意気込みを口にした。