À¾ºê¹¬¹»á¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½èÊ¬¤·¤¿¤é¡Ä¡×¡¡Ä¶Àä¿Íµ¤¤Î¼ã¼ê»þÂå¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë¶ÄÅ·
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥à¥¨¡¼¥¹¤ÎÀ¾ºê¹¬¹»á¡Ê61¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¡¡¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼ã¤¤½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¼ã¼ê»þÂå¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½èÊ¬¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1986Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¡£Íâ87Ç¯¤Ë¤Ï30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ15¾¡7ÇÔ¡¢16´°Åê¡¢4´°Éõ¡¢176Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨2.89¤È¿·¿Í¤é¤·¤«¤é¤Ì¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ°ìÌö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡À®ÀÓ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙ¿È¤ÎÂÎ¤ËÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ëÊÂ¤ß¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿À¾ºê»á¡£Åö»þ¤ÏÀ¾Éð¤ÎÅÏÊÕµ×¿®¡¢¶áÅ´¤Î°¤ÇÈÌî½¨¹¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ±Ìî¿Ç·¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥¹¥ê¥à¤Ê¼ã¼êÅê¼ê¤¬¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³Æ¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¡¢Èà¤é¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¡È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢À¾ºê»á¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡Ö¿Íµ¤¤Î¥»¡¢¼ÂÎÏ¤Î¥Ñ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¡£¸½ºß¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ÏÏ¢Æü¤É¤³¤â´×¸ÅÄ»¤¬ÌÄ¤¯¾õÂÖ¤ÇÉÔ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£À¾ºê»á¤é¤ÎÂ¸ºß¤¬µå³¦¤Ë¼ã¤¤½÷À¤ò½¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê84¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡½¥¨¡¼¥¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¾ºê»á¤Ï¡ÖÅö»þ¡È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÂ¿Ê¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤¬¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤ä¤Í¤ó¡ª¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£Ìîµå¤Ë¥È¥ì¥ó¥Ç¥£´Ø·¸¤Í¡¼¤À¤í¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¤Þ¤º¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤éÉáÄÌ¤ËÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¿Í¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡£¤À¤«¤é¥×¥íÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¼þ¤ê¸«¤¿¤é¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤«·ù¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡ÆÁ¸÷¤¬¡ÖÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡¢»äÀ¸³è¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¡£¤Û¤«¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¹Åç¥«¡¼¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À¾ºê»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ê¹â¶¶¡Ë·ÄÉ§¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î»þ¤Ë¤ª¸«¹ç¤¤¼Ì¿¿¤¬Íè¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¨¡©¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼Ì¿¿¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½èÊ¬¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡Ä¡£ÊÑ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¦¤ï¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤ÆµåÃÄ¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÆÁ¸÷¤é¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£