■三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ 第1日（13日、静岡県御殿場市・太平洋クラブ御殿場コース、7262ヤード・パー70）

【写真を見る】開幕した三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ

今年で第53回を迎える三井住友VISA太平洋マスターズが開幕。前回覇者の石川遼（34、CASIO）は3バーディ、2ボギー、1ダブルボギーで『71』、1オーバーで61位タイと出遅れた。トップは宮里優作（45、大和ハウス工業）、山田大晟（30、相模原ゴルフクラブ）、石坂友宏（26、都築電気）、李尚熹（33、韓国）の4人が5アンダーで並んだ。

昨年、大会史上4回目の優勝を果たした石川はインスタート。前半12番（Par4）でこの日最初のバーディを奪ったが、17番（Par3）でボギーとしイーブンで折り返した。後半は4番（Par3）でバーディを奪い勢いに乗りたかったが、続く5番をボギー、6番でダブルボギーを叩き2オーバー。最終9番（Par4）をなんとかバーディでしめ、1オーバーで初日を終えた。



ラウンド後、石川は「やっぱりアンダーではプレーしたかったなっていう内容だったので、そこはちょっと課題はあるなと思います」と振り返り「自分としてはガンガン行きたいなっていうところなんですけど、まずはいい準備をしっかりして、今日よりもいい内容でやるっていうことを目指したい」と気持ちを切り替えた。





また日本オープンで優勝し、来年のマスターズ出場権を獲得した片岡尚之（27、ACN）はインスタートの前半に難しい距離のパットを沈め、3つのバーディを奪った。後半5番（Par4）では第2打をピンに寄せバーディ。片岡は4バーディ、1ボギーで『67』の3アンダー、10位タイでスタートした。

【第1日 結果】

1）−5 宮里優作ら4人

5）−4 小平智ら5人