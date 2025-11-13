歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが自身の公式ブログを更新。朝食の写真を公開しました。



【写真を見る】【 市川團十郎 】 品数豊富な朝食を公開 " 舞台がない時期はこれが好き " サーモンの刺身と香草の美しい盛り付け





市川さんは、「朝飯です」と書き出し、豪華な朝食を紹介しています。続けて「最近舞台ないとこれが好き」とコメントし、舞台公演のない時期ならではの朝食の楽しみ方を明かしています。また「しかし寒い、です、、」と季節の変化についても触れています。

投稿された写真には、中央の白い正方形の皿に薄くスライスされたサーモンの刺身と山盛りの香草が美しく盛り付けられています。







周囲には灰色の編み込みマットが敷かれ、白い小皿と青い小皿に煮物やおかずが並べられています。左手前の白い器には薄切りの大根が盛られており、中央上部には小さな皿に入ったかぼちゃの惣菜なども配置されています。







この投稿に、「小鉢が色々 ヘルシーで美味しそうで朝ごはんですね」「美味しそうな和食ご飯栄養満点ですねー」「美味しそう 目で楽しまさせていただきます」「小鉢も、沢山でお店で、いただいてるみたい」「バランス良く定食屋さんみたいですねー」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】