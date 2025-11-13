¡Öº£Æü¹¥¤¡×À¶¿å¤¢¤¹¹á¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç°µ´¬ÈþµÓ¥³¡¼¥Ç¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/13¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿À¶¿å¤¢¤¹¹á¤¬11·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×19ºÐÈþ½÷¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¥ß¥Ë¾æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¡¼¥Ç
À¶¿å¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ ¤º¡¼¡¼¤Ã¤È¤Þ¤¨¤«¤éÍß¤·¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¥ã¥Ã¥×¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤Î´é¤È¿¤Ó¤¿¼ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦½©¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿Çú¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¥ã¥Ã¥×»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£À¶¿å¤Ï¡Ö¥»¥ÖÅçÊÔ¡×¡Ö¥×¡¼¥±¥Ã¥ÈÊÔ¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2025in¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
