＝LOVE大谷映美里、オフショル×ミニスカの大人コーデ披露「刺激強い」「三度見した」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が11月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。オフショルダーニット姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「刺激強い」ミニスカ姿
大谷は「オフショルニットだよ〜」とつづり、深みのある色味のオフショルニットにミニスカートを合わせた姿を投稿。色白の美しいデコルテラインと引き締まった美しい脚を披露している。
この投稿には「天使じゃん」「大人っぽい」「圧倒的なアイドル」「可愛すぎる」「刺激強い」「破壊力すごい」「三度見した」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
