◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス プロアマ戦（１３日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

メルセデスランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）は１３日、プロアマ戦後に取材に応じ「年間女王になりたいという思いは強いし、早いうちに決めたい。優勝したら決まりだと思うので、ただひたすらに勝ちたいという思いでプレーしたい」と意気込みを語った。シーズン２試合を残しての戴冠へ、今季５勝目を目指す。

ポイントレースは２位の神谷そら、３位の河本結に大差をつけている。優勝なら無条件で女王。５位までなら他の選手の順位次第で決まる。「（神谷）そらはそらで、自分は自分なので、自分のプレーに集中したい。私が何位で向こうが何位とか難しい。勝てばいいんですよね。１５アンダーぐらいいけたら勝てるんじゃないかなと思っている」と笑顔で口にした。

９月の日本女子プロ選手権から、練習で９アイアンとパターの左打ちを取り入れてきた。見え方のズレを修正することを目的に、トレーナーから提言されたことがきっかけだった。「左でロングパットのタッチをやるように練習ラウンドの時はしている。そしたら右のタッチも良くなったなという印象はある」。自信を深め、充実の秋を迎えた。