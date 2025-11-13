◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 第１日（１３日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

第１ラウンドが行われ、前回大会覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）が３バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの１オーバー７１で回り、首位と６打差の６１位と出遅れた。

前半の１２番で約２０メートルのロングパットを決めてバーディーを奪ったが、１７番パー３でグリーン左からのアプローチを寄せ切れずにボギー。１８番パー５はティーショットを大きく左に曲げ、パーとした。後半は４番で伸ばした直後の５番でボギー、６番でダブルボギーとスコアを落とした。

石川は「前半の１４、１５番くらいからショットが良くなくなって左、左へいってしまい、リズムが全然作れなかった。それからはナイスショットが１回も打ててないんじゃないかというゴルフになった。ボギーは防げたし、ダブルボギーもボギーにできた。その中でもアンダーでプレーしなきゃいけなかった。ちょっとずつのズレがショットでもあったし、メンタル的にもタフな時間が多かった」と唇をかんだ。

１８番や３番などドライバーショットが左に曲げるミスを重ね「良くなってきてる中で自信もあるからこそ振りにいったりしてるけど、そこの技術も油断しちゃいけない」。アイアンショットも左にいくことが多く、「ドライバーとアイアンで同じようなミスの傾向だった。あっち側のミスだとマネージ（メント）できない。そっちのミスが今日はあまりにも多すぎた」と反省した。

昨年大会は１打差２位で出た最終日に逆転優勝。１０、１２、２２年に続く大会単独最多の４勝目を飾った。大会２連覇と５勝目に向けて初日は出遅れ「大変です…」と苦笑いを浮かべたが、２日目以降に巻き返しを図る。