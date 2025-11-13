１３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、今年４月、新東名高速道路で車を運転中にトレーラーに追突し、同乗者にけがをさせたとして、静岡県警がこの日、女優の広末涼子を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で静岡地検浜松支部に書類送検したことを報じた。

コメンテーターで出演のお笑いタレント・カンニング竹山は「まずはトレーラーの方とか、他の方とか、路上の方とか、ご本人もそうですけど亡くならなくてよかったっていうのは、１８５（キロ）は確かに、ちょっと危な過ぎるよってのはあります」と、まず広末が事故時に出していたとされる速度についてコメント。

「周りに走っていた人が１８５キロ近くで車が走っていたら異常だと思うんですよね。びっくりすると思うし…」と続けると「本人もボーッとしていたっていうのは…。普通、１８５って出せるけど、まずいって絶対分かるスピードじゃないですか？ 出しちゃいけないって分かるスピードだから。それを出していたってのは、どういう状況だったのかっていうか。今回だけなのか、乗るだけで結構、飛ばしていた人なのか。そういうのが全く分からないから…」と首をかしげていた。