¡ÖÉ×¤ò·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡© Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬É×¤òÀÕ¤á¤ë¡È¤Ü¤ä¤·Ý¡É¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¡Ã¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ß¡Ù
¡¡ÅÜ¤Ã¤¿¤êÆÇ¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤â·è¤·¤Æ¤¤¤ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤3Âç½÷Í¥¡Ê¤¢¤¨¤Æ½÷Í¥¤È½ñ¤¯¡Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¡¢µÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ê¡Ö¤µ¤¡×¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¤¤¤ë¡£ÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡ÌÚÍËÌë9»þ¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤ÈÉÔËþ¤ò¸ì¤ëÃç´Ö¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¸ÀÍÕ¤¬ÌÀÚò¤Ç¡¢¤Ç¤â¤¤Ä¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤«¤ï¤¤¤²¤¬¤¢¤ë¡£Ãç´Ö¤¬¼Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÉÔËþ¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é19Ç¯
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¤Ò¤¸¤ç¤¦¤Ë±ßËþ¤Ç¹¬Ê¡¤½¤¦¤Ê¾®ÁÒ¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ÈºÊ¡¦¤¢¤ó¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¡£ÃË½÷¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¶¡¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ßÏÞ¯¤Ê¾®À¤ÂÓ¤Î¥ì¥È¥í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Î3³¬¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¤È¤¤Õ¤¤¤Ë¤¢¤ó¤¬¡¢Ì¼¡¦¤æ¤º¡Ê¶áÆ£²Ú¡Ë¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿¡£¾Ä¤Ï¤Æ¤Ã¤¤ê¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤³¤ó¤ÇËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¥º§´ü¸Â¤Þ¤Ç¤¢¤È54Æü¡ÊÂè1ÏÃ¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¤½¤ó¤ÊÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ÂèÆó»Ò¡ÊÌ¼¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ó¤Ï°é»ù¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ï¥¿¥·¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¡×¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¡Ä¡Ä¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ä¤¬¤Æ»Ò¶¡¤òÁþ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤â¤¦1²óÁ÷¤ë¤¿¤á¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤«¤é19Ç¯¡Ä¡Ä¤¢¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´°àú¤ËºÊ¤ÈÊì¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡£
¢¡¤ä¤ê¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ×¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ
¡¡¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÀë¸À¤ò¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤¢¤ó¤Ï¾Ä¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉÔËþ¤ò¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì¼¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤½Ð¤µ¤º¡¢Ì©¼¼¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¤ß¡£Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¼Ö¤Î¤Ê¤«¤È¤¤¤¦ÊÄº¿Åª¤Ê¶õ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦ÉÔËþ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î²¬ÅÄØªÏÂ¤Ç¡¢Ãæ°æµ®°ì¤È¾®Àôº£Æü»Ò¤ÎÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¤Ç¤Ï¾Ä¤¬¤¢¤Þ¤êÂÐ¹³¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ë¤ä¤ê¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¡£
¢¡¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯É×ÉØÊÌÀ«ÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¤Ç¤ÏÎã¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¢¤ó¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤òÍê¤ó¤À¤é¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Í¤Á¤Í¤ÁÀÕ¤á¤ë¡£¤¿¤ï¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÊ£Íø¤¬¤Ä¤¤¤Æ20Ç¯¸å¤Ë¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤âËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤¬Åê»ñ¤À¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¿Í´Ö¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤À¤«¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤Ö¤ó·ëº§¤·¤¿¤é¡Ö¾®ÁÒ¤¢¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ó¤³¤Î¼ïÎà¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÉÔËþ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£°é»ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¤·¤ó¤É¤µ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯É×ÉØÊÌÀ«ÌäÂê¤Ë¤â¥É¥é¥Þ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ùÌäÂê¤ä·ëº§¤·¤ÆÉÄ»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ëÉÔÊØ¤µ¤Ê¤É¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¯È¯¿®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç·ëº§¤·¤¿½÷À¤ÎÉÔËþ¤Ï²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É×¤¬ÄêÇ¯¤·¤¿¤È¤¡¢¤¤¤¤Ê¤êÎ¥º§¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ëÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£1¥ß¥ê¤âÎ¥º§¤Î°Õ»×¤ò¸«¤»¤º½¾½ç¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¤Â³¤±¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Á¤ã¤ÖÂæ¤òÊÖ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«º¬¤¬¿¼¤¤¡£
¡¡²æËý¤Ë²æËý¤ò½Å¤Í¤Æ²ÖÊ´¾É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¾É¤µ¤»¤ë¿Í¤Ï¡¢·ëº§´Ø·¸¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¡¹¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê·Ð¸³¤ò¸À¤¦¤È¡¢¼ã¤º¢¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ò¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢¸¶¹Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÏ¢ºÜ¤Ï¤³¤Î²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿´¤ÎÎ¢Â¦¤ò»×¤¦¤È¿Ì¤¨¤¿¡£
