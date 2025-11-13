YouTubeのバラエティ番組『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で"ピュアすぎる"と話題になったグラビアアイドルの森脇梨々夏。ゴルフ番組でも注目を集める彼女はスポーツ一家で育ち、ダンスをはじめ多くの習い事に通ったという。そうした経歴は現在の仕事にどのように生かされているのか。グラビアムック「PARADE（パレード）」2025秋号の撮影直後に、グラビアデビューからの2年間と今後の目標を語った。

【写真】“ピュアすぎる”と話題になった森脇梨々夏 艶やかな表情も見せた撮り下ろしショット

──ストレートに聞きますが、今ものすごくお忙しいでしょう？ ここ最近の森脇さんのお仕事を挙げると、『佐久間宣行のNOBROCK TV』をはじめグラビア、レースクイーン、ラウンドガール、ゴルフ番組、ランウェイ、舞台などなど……。

本当にありがたいです。私は普段1人で反省会をするんですけど、ここまでいろんなお仕事をしていると「あれっ？ あのとき何を話したっけ？」と思い出せないこともあって。特に最近一気にお仕事の幅が広がり、初めての現場だと緊張もあって記憶が飛んじゃうんです……。だから最近は寝る前の3分で今日の出来事をメモするようにしています。

──初めての現場だと気疲れもしますよね。

でもお仕事自体はすごく楽しくて、毎日充実しています。本当に恵まれているなあと思います。

──新たに経験したお仕事の中で、特に印象的なものは何でしょう？

ゴルフ番組『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（東海テレビ）のアシスタントです。私、実はそれまでゴルフの経験が一切なかったので、レギュラー出演にあたってめちゃくちゃ練習しました。とはいえ出演者3人のうち、プロの三浦桃香さんはもちろん、津田さんもゴルフがすごくお上手なので、私1人だけヘタなんですよね……。だから今もお仕事の合間に動画を見て勉強していますし、時間が取れたら練習に行っています。今の目標は、1年以内にスコア100を切ることです！

──確か、森脇さんのお姉さんがゴルフをされていたんですよね？

はい。お姉ちゃんは小学3年生の頃からやっていて、今は別の道に進んでいますけど、いつも練習に付き合ってもらっています。

──弟さんもボクサーですし、スポーツ一家ですよね。森脇さん自身のスポーツ経験は？

私はダンスを習っていました。他にも空手やテニス、そろばん、塾などいろんな習い事をやらせてもらっていました。

──その経験は、お仕事に生きていますか？

それが一つもなくて（笑）。「お姉ちゃんと一緒にゴルフを習っておけばよかった」と後悔しています。ただ、小さい頃からボクシングは見ていたので、ラウンドガールのお仕事をいただけたのはうれしかったです。試合を間近で見られるので、毎回大興奮です。

──今年1月、井上尚弥選手の世界戦でラウンドガールを務めた森脇さんの写真もバズりました。

何がバズるか本当に分からないですよね。ファンの皆さんが私の何を見て「良い」と思ってくれているのか、いまだに分からなくて……。

──そもそも森脇さんは『NOBROCK TV』でドッキリを仕掛けられたことで大きく注目を集めました。これもまったく予想外でしたよね？

まさにそうです。『NOBROCK TV』のドッキリがあったからこそ今できているお仕事がいっぱいあるので、人生の分岐点だったなと思います。しかも今、私が「やってみたい」と言ったアイドル企画を佐久間さんが進めてくださっているんです！ 佐久間さんには本当に頭が上がりません。

──習っていたダンスを生かせる日がいよいよやってきますね。

いやいや、私が習っていたのはブレイクダンスなので、アイドルのダンスとはまったく別なんですよ。だからまた一からのスタートです。

──やることがまた増えますね。

今の状況にダンスの練習が加わったら、キャパオーバーかも……？ でもアイドルがずっと好きだったので、頑張って練習したいです！

テレビにずっと出られる人になりたい

──さて、森脇さんはグラビアのお仕事を始めて約2年。雑誌の表紙も飾るようになりましたが、グラビアは楽しめていますか？

正直に言うと、まだ恥ずかしさがあります。グラビア撮影って、周りにスタッフさんがたくさんいらっしゃるじゃないですか。なのでまだ恥ずかしいという感情が強いんですけど、そのぶん皆さんが現場を盛り上げてくださるので楽しいです。あと、グラビアではカラコンを外してメイクも薄めにしているんですけど、最初はとても抵抗がありました。でも実際にやってみたら好評で、新しい自分を見つけられたような気持ちです。

──グラビアのお仕事は、いろんな場所にロケで行くのも醍醐味の一つだと思います。

普通はそうですよね？ でも私、一番遠くて熱海なんです……。

──え、近い！ 沖縄や離島の経験は？

沖縄なんて一度も行ったことないです。北海道もありません！ 私の周りのグラビアをやっている子たちはみんな沖縄や海外にも行ってるのに！ これは本当に不満ですね〜（笑）。こんなにグラビアのお仕事をやっているんだから、そろそろ沖縄や海外に連れて行ってくれてもいいんじゃないかなと思っています！

──ちなみに、海外で撮影するならどこに行きたいですか？

海外だったらどこでもいいです（笑）。でも、ご飯がおいしいところがいいなあ。台湾とか韓国に行ってみたいです。

──おいしいものはどちらもありますけど、撮影ロケ地としてのイメージだと台湾はしっとり系、韓国はポップな印象ですね。

それなら韓国！ ポップな感じが好きなので。出版社の皆さん、ぜひ次は韓国でお願いします！

──今の言葉、しっかり書いておきますね（笑）。あと、森脇さんにはよく「ピュアすぎる」というキャッチコピーが付きますよね。このことはどう感じていますか？

私、全然ピュアじゃないんですよ。というか、皆さんが私のどういう部分を指して「ピュア」と言っているのか分からないので戸惑っています。私が何か変なことをしたら炎上しちゃうんじゃないかと思って毎日ビクビクしています。私だってやらかしたことくらいありますからね。

──例えばどんなことですか？

賞味期限が切れたカルピスを飲みました。

──それは全然やらかしてないです。

そっか（笑）。でも、私の行動で幻滅してほしくないので、「ピュア」じゃなくて普通の人間だと思って私を見てもらえたらうれしいです。

──では、森脇さんが今後やってみたいお仕事や力を入れたいことは？

私はもともと保育士になりたかったので、今までこれといった芸能の目標はなかったんです。でもいろんなお仕事をしていく中で、バラエティを頑張りたいと思うようになりました。私はテレビっ子だったので、テレビにずっと出られる人になりたいですね。朝の情報番組でトレンド紹介もしてみたいです。「今日もテレビに出るよ！」って家族に報告できるくらい、たくさん出たいです！

【プロフィール】

森脇梨々夏（もりわき・りりか）／2002年5月8日生まれ、兵庫県出身。身長161cm。『佐久間宣行のNOBROCK TV』で"ピュアすぎる"と話題に。2025年1月、ボクシング井上尚弥の世界戦でラウンドガールを務め、大きな注目を集めた。『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』の2代目アシスタントとしてレギュラー出演中。PARADEデジタルフォトブック『森脇梨々夏 ピュアすぎる君が好き』が各電子書店で発売中

撮影／横山マサト

取材・文／左藤 豊