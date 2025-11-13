「サブローーー」──球場に轟く唯一無二のアナウンスで多くのファンに愛され、千葉ロッテの新監督に就任したサブロー氏（49）。

今季、最下位となった雪辱を果たすため、秋季キャンプでは「昭和のキャンプ」を掲げ、選手を鍛え上げている。ロッテ在籍約22年、登録名変更、女性スキャンダルに、突然の巨人への放出と、波乱万丈の野球人生を経て重責を任されたサブロー氏。そんな彼を支え続けたのは"伝説"を作ってきた、元人気アイドルの年上妻だった──。

1994年、屈指の強豪校・PL学園からドラフト1位でロッテに入団したサブロー氏。同年に「鈴木一朗」から改名したイチローが才能を開花させたことから、本人の強い希望で「大村三郎」から「サブロー」と、登録名を変更してプロ野球人生をスタートさせた。スポーツ紙記者が語る。

「入団当初は堅実な守備が評価されていましたが、身長181センチながら体の線が細く、打撃面で苦戦を強いられました。しかし、練習を積み重ねてプロ5年目に1軍に定着。

2002年には自身初となる規定打席に到達し、2005年には勝負強いいぶし銀の活躍で"つなぎの4番"としてチームを31年ぶりの日本一へ導きました」

プライベートでは2000年に3歳上のタレント・中嶋ミチヨ（52）と結婚し、2男1女を授かった。テレビ局関係者が語る。

「1998年に中嶋さんのファンだったサブローさんが都内のちゃんこ店で彼女のサインを見つけ、店主を通じて出会ったそうです。半年の同棲を経てゴールインし、サブローさんは『思ったことを言ってくれる。しっかりしているところに惹かれました』とコメントしていました」

かつて大手芸能事務所に所属し、タレント活動を行っていた中嶋は1991年、18歳で歌手デビュー。彼女もサブロー氏と同じく、「中嶋美智代」から「中嶋ミチヨ」に芸名を変えた経歴を持つ。

「中嶋さんは1998年ごろから『いきなり！黄金伝説。』（テレビ朝日系）の人気企画『1ヶ月1万円生活』に出演し、番組を通して"節約キャラ"が定着しました。番組内で編み出した節約レシピをまとめた関連本を出版するなど、彼女は料理が上手い。

プロ野球の第一線で戦うサブローさんの食事を、鶏肉中心のレシピに改善するなど、夫を支えていました」（同前）

3人の子育てに奮闘する中嶋は、2008年に35歳で所属していた事務所を退社。「華やかな世界と普通の生活が現実の中にあって、私の不器用さが出ました」と、自身のブログで想いを綴り、主婦業に専念することを決断。

しかし、2011年3月に夫婦に危機が訪れる。当時、選手会長だったサブロー氏の女性スキャンダルを『週刊文春』が報じたのだ。スポーツ紙記者が続ける。

「報道を受けて、中嶋さんは沈黙を続けていました。この報道が原因かどうかは定かではありませんが、プロ17年目の生え抜き選手だったサブローさんは、シーズン途中の6月に突如、トレードで巨人に放出され、球界に激震が走りました」

だが、そのシーズン終了後、サブロー氏はFA宣言し、わずか半年で古巣ロッテに復帰。このタイミングでサブロー氏の放出を決定したフロントは退任しており、当時は"お家騒動"として周囲に受け止められていた。

その後、家族にも支えられ、2016年に引退するまでロッテでプレーを続けたサブロー氏。2023年からは同球団の2軍監督を務め、今年はシーズン途中から1軍のヘッドコーチに抜擢。そして、ついに再建にむけて監督に就任した。

一方、長らく夫を支えてきた妻は、今年8月に友人のブログに登場。10年近く表舞台から遠ざかっている嶋は、若々しい茶髪に美白姿を見せていた。

さまざまな困難を乗り越え監督に就任したサブロー氏をサポートしつづけた妻・中嶋。2人でつくる"黄金伝説"はこれから始まりそうだ。