MVPが明日日本時間14日に発表 記録的60本で本塁打王＆打点王のローリーか？初の首位打者獲得のジャッジが連取か？
MLBのア・リーグMVPが明日日本時間14日に発表されます。
候補に挙がっているのはマリナーズのカル・ローリー選手、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手、ガーディアンズのホセ・ラミレス選手です。
レギュラーシーズンでは度々ローリー選手とジャッジ選手が比較されてきました。
ジャッジ選手は今シーズンも打率.331、114打点、53本塁打と去年同様素晴らしい活躍を見せました。そんな圧倒的存在感のあるジャッジ選手を警戒するチームも多く、今シーズンは37個の申告敬遠とア・リーグで歴代最多の敬遠数となりました。勝負を避けられる中でも成績を残し続け最終的に打率.331は自身のキャリアでもっとも高く、初の首位打者を獲得しました。また2年連続4度目の50号に到達しています。ポストシーズンではブルージェイズと地区シリーズで起死回生のポール直撃の3ランホームランでチームの勢いを作るなど中心人物として活躍しましたが1勝3敗で敗れました。
ローリー選手は日本時間9月25日の試合で60本塁打の大台に乗り、球団記録、スイッチヒッター、捕手としてもメジャー新記録をマークしました。また、自身初となる本塁打王＆打点王に輝き、チームも24年ぶりの地区優勝に導きました。ポストシーズンではタイガースとのア・リーグ地区シリーズで5試合全てで安打を放ち、打率.381、1本塁打、4打点をマーク。マリナーズがア・リーグの優勝決定シリーズ進出を決めました。しかし、ブルージェイズとの最終戦にもつれる戦いに敗れ球団史上初のワールドシリーズ進出はかないませんでした。
MVPはポストシーズンの成績は反映されませんが、どちらもチームを引っ張る存在として輝きを放ちました。
また、ラミレス選手は158試合で168安打・30本塁打、打率.283をマークしています。
MVPの選出方法は全米野球記者協会(BBWAA)の記者による投票で決定されます。昨季2年ぶり2度目で、初の満票でのMVP受賞をつかんだジャッジ選手が3度目の栄冠を手にするのか。はたまたローリー選手、ラミレス選手が初の受賞なるか注目されます。
▽3人の主な成績
【カル・ローリー】
試合 159
打率.247
安打 147
二塁打 24
三塁打 0
本塁打 60
打点 125
得点 110
四球 97
盗塁 14
OPS.948
【アーロン・ジャッジ】
試合 152
打率.331
安打 179
二塁打 30
三塁打 2
本塁打 53
打点 114
得点 137
四球 124
盗塁 12
OPS1.145
試合 158
打率.283
安打 168
二塁打 34
三塁打 3
本塁打 30
打点 85
得点 103
四球 66
盗塁 44
OPS.863