MLBのア・リーグMVPが明日日本時間14日に発表されます。

候補に挙がっているのはマリナーズのカル・ローリー選手、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手、ガーディアンズのホセ・ラミレス選手です。

レギュラーシーズンでは度々ローリー選手とジャッジ選手が比較されてきました。

ジャッジ選手は今シーズンも打率.331、114打点、53本塁打と去年同様素晴らしい活躍を見せました。そんな圧倒的存在感のあるジャッジ選手を警戒するチームも多く、今シーズンは37個の申告敬遠とア・リーグで歴代最多の敬遠数となりました。勝負を避けられる中でも成績を残し続け最終的に打率.331は自身のキャリアでもっとも高く、初の首位打者を獲得しました。また2年連続4度目の50号に到達しています。ポストシーズンではブルージェイズと地区シリーズで起死回生のポール直撃の3ランホームランでチームの勢いを作るなど中心人物として活躍しましたが1勝3敗で敗れました。

ローリー選手は日本時間9月25日の試合で60本塁打の大台に乗り、球団記録、スイッチヒッター、捕手としてもメジャー新記録をマークしました。また、自身初となる本塁打王＆打点王に輝き、チームも24年ぶりの地区優勝に導きました。ポストシーズンではタイガースとのア・リーグ地区シリーズで5試合全てで安打を放ち、打率.381、1本塁打、4打点をマーク。マリナーズがア・リーグの優勝決定シリーズ進出を決めました。しかし、ブルージェイズとの最終戦にもつれる戦いに敗れ球団史上初のワールドシリーズ進出はかないませんでした。

MVPはポストシーズンの成績は反映されませんが、どちらもチームを引っ張る存在として輝きを放ちました。

また、ラミレス選手は158試合で168安打・30本塁打、打率.283をマークしています。

MVPの選出方法は全米野球記者協会(BBWAA)の記者による投票で決定されます。昨季2年ぶり2度目で、初の満票でのMVP受賞をつかんだジャッジ選手が3度目の栄冠を手にするのか。はたまたローリー選手、ラミレス選手が初の受賞なるか注目されます。

▽3人の主な成績

【カル・ローリー】

試合 159

打率.247

安打 147

二塁打 24

三塁打 0

本塁打 60

打点 125

得点 110

四球 97

盗塁 14

OPS.948

【アーロン・ジャッジ】

試合 152

打率.331

安打 179

二塁打 30

三塁打 2

本塁打 53

打点 114

得点 137

四球 124

盗塁 12

OPS1.145

【ホセ・ラミレス】試合 158打率.283安打 168二塁打 34三塁打 3本塁打 30打点 85得点 103四球 66盗塁 44OPS.863