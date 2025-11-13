元NHKアナウンサー神田愛花（45）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にMCとして生出演。NHK時代に先輩にアドバイスされたことを明かした。

番組は元AKB48の柏木由紀と大家志津香がゲスト。2人はプライベートで仲良しで、大家は、柏木が居酒屋で酒を飲むときにかわいらしく両手を使うとアピール。「恥ずかしいから、ぶりっ子やめて」と以前からいいたかったことを話した上で「チョコラテなら分かりますよ、芋焼酎ですから」とオチをつけてスタジオの笑いを誘った。

すると、MC神田が「それでいうとNHK時代にプライベートの動きが仕事に出るから、普段から座っているときからこうして…こうして」と太もも部分を合わせ、膝から下は斜めにそろえる姿をして見せた。そして、柏木を指して「だから、それをされているからスゴいプロだな、って思いました」と話した。

柏木は両手を合わせて「うれしー」と喜びの声をあげた。その際、両手を自然と合わせる仕草を見せると、「アイドルが抜けないクセ」と神田から指摘され、柏木は「あー、これだ」とビックリしていた。