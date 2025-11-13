「ソロキャンプで寝てたら猫が寝袋の上に乗ってきた…可愛すぎて動けない…」



【写真】寝袋の上に猫が！実は、2匹もいましたよ

そんな“夢のような出来事”を投稿したのは、登録者7万人の人気YouTuber「あちキャン にゃーとソロキャンプ」さん（@aticam.neko）。Instagramに投稿された動画には、テント内の寝袋などに三毛猫2匹がちょこんと乗り、ウトウト……その様子に視聴者からは



「この世の癒し凝縮しました…」

「天国じゃないですか」

「ご自宅の猫かと思った」

「羨ましすぎる」

と、うらやむ声が相次ぎました。



出会ったのは“看板猫” 岐阜の人気キャンプ場で

猫たちが現れたのは、岐阜県下呂市の「火打の森キャンプ場」。森林を開拓して作られたキャンプ場で、看板猫として知られる存在だといいます。



「普段は、近くのオーナーさんの工場に住んでいる猫たちなんです。キャンプ客が来ると、テントに入ってのんびり過ごすことがあるんですよ」（「あちにゃ〜」さん）



取材のため、キャンプ場側の許可も取って投稿しているとのこと。



「一緒に寝たいと思っていた」夢が叶った瞬間

突然現れた猫たちが、気づくと寝袋の上にちょこん。



「できれば一緒に過ごしたいと思っていたので、寝袋に乗ってくれた時はすごくうれしかったです」



そのまま朝まで一緒に過ごしたといいます。



「猫はマイペースですけど、テントを快適な場所だと感じてくれたみたいで…。ずっといてくれたのが本当にうれしかったです」



豪雨でも雪でも…“人と一緒にいたい猫”

猫たちは野良猫ではなく、地域に根付いて暮らす看板猫。



「雨でも雪でも、人と一緒にいたいタイプ。気に入った人のテントに入ってくることもあります」



突然現れ、朝まで一緒にいてくれる――そんな出会いがあるのも、このキャンプ場ならでは。



“ソロキャン×猫”の魅力とは？

普段はひとりで自然と向き合うソロキャンプ。しかし、猫が加わると空気が一変するといいます。



「1人のキャンプはちょっと寂しいことも。でも看板猫が来てくれると、雰囲気が変わって楽しさが倍増します」



孤独から、ふわっと温かい時間へ。まさに「自然と猫」という最強の癒しが重なった瞬間でした。



「羨ましい」「行きたい」反響続々

動画には、動物好きとアウトドアファン双方から反響が殺到。



「猫とキャンプの組み合わせは反則級の癒し」

「推しキャンプ場が増えた」



そんな声も相次ぎました。



自然の静けさの中、ふと猫が寄り添ってくるーーそんな出会いを求め、火打の森キャンプ場を訪れる人が増えそうです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）