首位タイ発進を決めた宮里優作（写真はロピア フジサンケイクラシック）（撮影：福田文平）

＜三井住友VISA太平洋マスターズ　初日◇13日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。宮里優作、石坂友宏、山田大晟、イ・サンヒ（韓国）が5アンダー・首位タイ発進を決めた。

4アンダー・5位タイに小平智、堀川未来夢、幡地隆寛、永野竜太郎。3アンダー・10位タイには片岡尚之、香妻陣一朗、佐藤大平ら11人が続いた。賞金ランキング1位の生源寺龍憲は2アンダー・21位タイ。連覇がかかる石川遼は1オーバー・61位タイ、プロデビュー戦の中野麟太朗は2オーバー・70位タイで初日を終えた。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
