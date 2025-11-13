オノフ『LABOSPEC SHAFT』に煌めく『HASHIRI30/TATAKI30』リニューアル！11月13日発売
グローブライドから、シャフトコスメ変更のアナウンス。「ゴルファーのフィールを重視したオノフオリジナルカスタム用シャフト『LABOSPEC SHAFT』シリーズの『HASHIRI30』および『TATAKI30』の外観をリニューアルして11月13日より発売いたします」と、同社。
【画像】3年半前に登場した「前作」のコスメはこんな感じ
性能はそのままに、シャフト全体に繊細なラメ調の煌めきを施し、より洗練されたデザインへと進化させたとか。特長をおさらいすると、『HASHIRI30』（先中調子）はムチのような大きなしなりと素早いしなり戻りが特徴。軽量ながらしっかり振り切れ、上がりやすさとつかまりを求めるゴルファーに最適だ。 一方、『TATAKI30』（中元調子）は軽量でも頼りなさを感じさせない剛性を確保。左にいかない安定感でヘッドスピードを上げ、飛距離アップを実現する。いずれも適応ヘッドスピードは35〜41m/sとなり、ノーカット重量（トルク）はシナリが37.5g（5.9°）で、タタキが38g（5.6°）となる。
