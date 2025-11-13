バリューＨＲ、今期経常を一転12％減益に下方修正

バリューＨＲ <6078> [東証Ｐ] が11月13日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比37.0％減の4.6億円に落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の14億円→10.4億円(前期は11.8億円)に26.1％下方修正し、一転して11.9％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の10.6億円→6.9億円(前年同期は6.9億円)に34.5％減額し、増益率が53.2％増→0.3％増に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比51.2％減の1.2億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の13.2％→4.9％に急低下した。



