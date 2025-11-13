◇プロ野球・巨人 秋季キャンプ（13日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）

10月29日から行われていた巨人の秋季キャンプが最終日を迎えました。

午前と午後組に分かれての練習に、2度の紅白戦を挟んだ以外はメニューに変更はなく、連係プレー、ロングティーなどと基本をたたき込む内容となりました。

阿部慎之助監督はキャンプを終え、「大きなケガ人も出なくて、みんな最後まで歯を食いしばって頑張ってもらえた。これからは自分でやらないといけない時期になりますけど、頑張って継続してやってほしいなと思います」とすると、「みんなギラギラして目を輝かせてきてほしいな」と2月1日の再会を心待ちにしたいと続けました。

「来年の（春）キャンプではこの秋のメニューはマスト。それプラスだと思っといてって（円陣で話した）。2軍はもっとしんどいと思ってくれって伝えて、各自でそれを踏まえてオフの過ごし方を考えて（ほしい）」

巨人選手はこの後、自主トレーニングの期間に入ります。秋季キャンプに参加した選手がオフをどう過ごすのか、「（春は）長い練習になると思いますよ」と阿部監督は予告しました。