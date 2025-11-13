元長野放送→現セント・フォース所属の戸田山貴美アナ、結婚を発表「お相手は、同じ幼稚園出身で…」
元長野放送のアナウンサーで、現在セント・フォース所属の戸田山貴美アナウンサーが、13日までに自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。
【写真】幸せそうな2ショットも…戸田山貴美アナ、結婚を報告
戸田山アナは「皆さまに【ご報告】です」「この度、結婚いたしました」と報告。「お相手は一般の方で、知り合ったのはここ数年ですが、同じ幼稚園出身で、何かと共通点の多い方です！」と伝えた。砂丘で撮影した写真を公開し、「前撮りは丸の内と鳥取砂丘で撮影しました」と説明した。
そして最後に「これからも感謝の気持ちを忘れず、前向きにお仕事にも励んでまいります。引き続きあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
