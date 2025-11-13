¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡DFÄ¹Í§¤ÎÉÔºß¤Ë¡ÖÂ¸ºß´¶ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤â¡¡¼ã¼ê¡¦Ãæ·øÁª¼ê¤Ø¤Î´üÂÔÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö²¶¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬13Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê14Æü¡¢ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂåÉ½³èÆ°´ü´ÖÃæ¤ËÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤òÀï¤¦FCÅìµþ¡¢Ä®ÅÄ¡¢¹Åç¡¢¿À¸Í¤Î4¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¾·½¸¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£DFÄ¹Í§¤ÏºòÇ¯3·î¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤Ç22Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤ÎÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤ÎÄ¹Í§¤ÎÉÔºß¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¤ÅÔ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÀäÂç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Ë±Ñµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤ò¤É¤ì¤À¤±À¸¤«¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éÎ×¤à¤È¤³¤í¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÍ¤ÅÔ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÁª¼êÁ´°÷¤¬Ä¹Í§¤µ¤ó¡¢Í¤ÅÔ¤µ¤ó¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¡¢²¶¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë»þ´ÖÆâ¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤è¤¦¤È¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Î¸·¤·¤µ¤ÎÉôÊ¬¤È¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï½ÑÅª¤Ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢ºòÆü¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¤ÏWÇÕ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ÍèÇ¯¤ÎWÇÕËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀºÑ¤ß¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÆüËÜ¤Î5¾¡3ÇÔ¡£Ä¾¶á¤Ï22Ç¯6·î¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎAÂåÉ½½éÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç4¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï23Ç¯10·î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£