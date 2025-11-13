きかんしゃトーマスが原作出版80周年。新橋駅に、トーマスたちが働く大人世代に贈る名言広告
ソニー・クリエイティブプロダクツが日本でのマスターライセンスを保有する『きかんしゃトーマス』は、11月10日、働く大人世代に贈る名言広告をJR・メトロ新橋駅にて掲出した。
掲出イメージ(東京メトロ 新橋駅)
同企画は、2025年に原作出版80周年を迎えたことを記念して実施するもの。過去の作品の中から、"大人にも響く名言・名場面"16種を掲出している。
ポスターイメージ
新橋駅での広告展開に合わせ、11月13日・14日に東京都港区の新橋SL広場にて開催する「2025 新橋イルミネーションフェスタ」に、きかんしゃトーマスのブースを出展する。ブースでは「OVERWORK SERIES」グッズも先行販売。イベントオリジナルノベルティを先着500名にプレゼントするトーマス公式SNSフォローキャンペーンも実施する。
グッズイメージ
(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.
