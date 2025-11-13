¥â¥Ð¥¤¥ëÅÅÃÓ¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¶¯²½¡¡·Ð»º¾Ê¡¢Ï¢Íí±þ¤¸¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¸øÉ½
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï12·î¤ò¤á¤É¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÃßÅÅÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤äÍ¢Æþ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼ÔÌ¾¤Î¸øÉ½¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÈ¯²Ð»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ö¸Î¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤Ë¤ÏÅÅµ¤ÍÑÉÊ°ÂÁ´Ë¡¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¡¢°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡ÖPS¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÉ½¼¨¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½¼¨¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤¤äÍ¢Æþ¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤¬¡¢¹ñ¤ÎÄê¤á¤ë¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡³ÎÇ§¤ÎÏ¢Íí¤ËÊ£¿ô²ó±þ¤¸¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤Ï¡ÖÏ¢ÍíÉÔÄÌ»ö¶È¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¡£¥ê¥¹¥È¤Ï3¥«·î¤´¤È¤Ë¹¹¿·¤·¡¢Ï¢Íí¤¬¤Ä¤±¤Ðºï½ü¤¹¤ë¡£