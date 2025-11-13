道の駅サーモンパーク千歳でサーモンフェスタ--鮭汁の無料ふるまいも
「道の駅サーモンパーク千歳」(北海道千歳市)は11月11日から、"鮭の日"にちなんだ特別イベント「第1回ありがとうサーモンフェスタ2025」を開始した。期間は11月16日まで。
第1回ありがとうサーモンフェスタ2025
11月11日は「鮭の日」であることから、"11"にちなんださまざまな企画を用意する。
「11.11秒タイムチャレンジ！」では、タイマーを11.11秒ピッタリで止められた人に、サーモンパーク千歳オリジナルギフトセットをプレゼントする。
11.11秒タイムチャレンジ！
11月15日には、50食限定で「ミニ鮭汁」の無料大試食会を開催する。フードコートイベント特設会場では、サイコロの出た目に応じて最大4枚まで鮭の切り身がもらえる「サイコロチャレンジ」(1回108円)を実施する。
ミニ鮭汁ふるまい無料大試食会
11月16日には、調味料選手権2024でグランプリを受賞した「いくら醤油」が味わえる「いくら醤油のTKG(たまごかけごはん)無料大試食会」を実施する。限定50食。
いくら醤油のTKG(たまごかけごはん)無料大試食会
11月14日まで、通常の2倍のサーモンを豪快に盛りつけたサーモン丼を1,111円で販売する。
サーモン感謝丼
