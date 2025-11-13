13日の参議院予算委員会で、参政党の神谷宗幣代表の主張に高市早苗総理が「巻き込まないでください」と笑顔で拒否する場面が見られた。

【映像】高市総理、笑顔でカットイン&拒否の瞬間（実際の様子）

神谷代表はトランプ大統領による「アメリカファースト」という政治姿勢について議論を進める中、「世界の潮流がだいぶグローバリズムで来たので、トランプ大統領が“揺り戻し”をかけて国際社会からまだまだ孤立している状況かと思う。そういった中で（高市）総理は『日米黄金時代を築きたい』と言われたので、孤立しているトランプ大統領の政策にある程度足並みを合わせて、仲間になってあげて、トランプ大統領が国際社会の中でもう少し政策を進められるようサポートすべきではないか。それに合わせて我が国も政策転換していくべきではないか？」と質問。

これに高市総理は「トランプ大統領はアメリカファーストと言われているが、それでも世界各地のいろいろな紛争を和平にもっていく方向での関与もしておられる。トランプ大統領と会談した時も『自由で開かれたインド太平洋（FOIP）にしっかり関与する』と非常に力強い表明があった。一緒に力を合わせてできるだけ地域の平和・安定を守っていく。そして世界各地の繁栄はそれぞれの国の富になって戻ってくるので、そういう形を作るために力を合わせていきたいと思っている。また、アメリカ国内の製造業を守る、アメリカの農業を守る、畜産業を守る、そういうことを言われていた。自国の産業を守る、雇用を守る、それは日本も考えなきゃいけないことで、経済安全保障分野も一緒だ。互いの国の国益を最大化するのは当たり前で、世界に関与しながら世界が平和で繁栄することがまた自分の国の富にもなる。こういう考え方を大事にしたい」と答えた。

「総理もたまに極右って書かれてますけども」

神谷代表は「今の答弁お聞きして、アメリカファーストはけっしてアメリカだけが良ければいいという考え方ではないと総理も考えているということで、私も賛同する。我が党も日本人ファーストと言って『日本人だけが良ければいいのか？』とだいぶ叩かれたが、そんなことは思っていない。我々は日本の国会議員なので、国民の暮らしを良くすることを最優先にしなければいけない、と言っていた。多分その辺も（高市総理と）同じ考え方かと思う。国際協調も大事だが、今までの世界の流れがどうしても、グローバリズムの方に流れていった部分があるので、その修正をトランプ大統領がかけられているのではないか。トランプ大統領だけではなく、ドイツ・フランス・イギリスでもそういった声を上げている政党は出てきており、それが『極右』だなんだかんだと我が党も言われているし、総理もたまに極右って書かれてますけども」とここまで話すと高市総理が「巻き込まないでください」と笑顔でカットイン。

神谷代表は笑顔で「（高市総理が極右と書かれるのは）海外でですね」と応じ、「我々は別に民族主義で排外主義でどうこう言っているわけではなく、今グローバリズムの流れと違うことを言うとそういう風に書かれてしまう。でも、この流れはやっぱりこれからどんどん広がってくると思うので、逆にそういった流れに我々の方が合わせていくことも大事なのではないかと考えている。だから折りを見ながらいろいろな政策を提言していきたいと思う」と述べた。

（ABEMA NEWS）

