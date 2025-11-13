■これまでのあらすじ

母に結婚と海外移住を告げた凜は強く反対され、胸を痛める。その裏で、弟は同棲資金を稼ぐために始めたFXで偶然成功し、自信をつけていた。家事が苦手ながらも彼女に支えられ、順調な同棲生活を送るうちに「彼女と結婚すれば勝ち組だ」と思うようになる。意を決して結婚の話を切り出した弟だったが、返ってきたのはまさかの沈黙。彼女は「もう少し一緒に暮らしてみないと分からない」と告げ、1年の同棲期間を提案するのだった。



■将来の資金のために大勝負に出る…！

■まさかの大暴落！弟が取った禁断の資金調達結婚するには、もっとお金が必要…。そう考えた弟は、「ちまちま稼ぐよりも、もっと早く大きく増やしたい」と欲を膨らませていきます。そしてついに、危険を顧みずレバレッジを引き上げてしまったのです。しかし、それが運命の分かれ道でした。まさかの大暴落に巻き込まれ、一瞬で大損を抱える事態に…。翌日までに80万円を用意しなければならなくなった弟は、焦りのあまり禁断の行動に出てしまいます。――それが、実家にある金目のものを根こそぎ持ち出すという、取り返しのつかない選択だったのです。(福々ちえ)