13日の参議院予算委員会で、日本維新の会・藤田文武共同代表が取材記者の名刺をSNSで公開した件について、共産党の小池晃書記局長が高市総理に発言を求める場面があった。

【映像】共産・小池氏が語気を強めて総理を追及（実際の様子）

維新・藤田共同代表の公設秘書が代表を務める会社への公金還流疑惑を「しんぶん赤旗日曜版」が報じたことを受け、藤田氏は自身の公式Xで記者の名刺を公開。12日の記者会見で藤田氏は「ご意見は受け止めたいと思うが、私のスタンスを変えるつもりはありません」と答え、削除を否定。一方、「しんぶん赤旗」は名刺の画像の削除と謝罪を藤田氏に求めている。

「問題にしたいのは取材した赤旗記者の名刺をネットで公開したことです。すでにこの記者には1万通を超えるメールが殺到している。朝日は社説で記者への個人攻撃や嫌がらせを誘発しかねない、毎日は記者を威嚇し取材活動を萎縮させる、そのとおりだと思います。総理、藤田氏の行為は政権与党による取材活動への重大な妨害威嚇行為ですよ。連立与党の代表のこういう行為が許されるとお考えですか」（小池議員）

「藤田代表の話ですけれど、藤田代表は政治家として判断して対応されている事柄ですから、その事案の当事者でない立場から私がコメントするということは差し控えたいです。また名刺の話と今おっしゃいましたけれども、この個別の事柄に関して、そうですね個別の法律が適用されるかどうかとかいうことも、内閣総理大臣の立場からはお答えすることを差し控えます」（高市総理）

「違法かどうかじゃないですよ、これは連立与党の共同代表ですよ、総理とのペアですよ。連立与党の2人ですよ、それがこういう取材活動に対する威嚇のようなことやってることは許していいのかと聞いてるんですよ。全く答えなかった。取材活動に対する重大な威嚇だと報道の自由に対する挑戦だというふうに言わざるをえません。厳しく指摘して質問を終わります」（小池議員）

（『ABEMA NEWS』より）