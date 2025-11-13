歌手美川憲一（79）が13日、パーキンソン病と診断されたことを公式サイトで発表した。併せて、本人の強い意向を受けて出演すると発表した、12月16日に長崎スタジアムシティHAPPINESS ARENAで開催する「ザ・ゴールデンステージ」主催の長崎スタジアムシティが13日、公式サイトで最大限のサポートを約束すると発表した。

その上で「当日は、美川憲一様ご本人の体調を最優先に運営判断を行います。そのため、当日の状況（医師の判断を含む）により、やむを得ず公演内容の一部を変更させていただく可能性がございます」と公演内容変更の可能性を示唆。「万が一、ステージの続行に支障があると判断した場合には、公演を中断、または中止させていただく場合もございます」と中止の可能性にも言及した。

長崎スタジアムシティは「まずは、美川憲一様の一日も早いご快復を、心よりお祈り申し上げます。所属事務所様の発表の通り、美川憲一様ご本人は『ステージに立ちたい』という大変強いご意向をお持ちでいらっしゃいます。私ども主催者といたしましても、そのお気持ちとステージへの情熱を、最大限サポートさせていただきたいと考えております」とした。

その上で「主催者として本公演の開催にあたり、お客様にお約束しなければならないことは、出演者ご本人の安全と健康を最優先することであると固く認識しております。公演に関しましては、所属事務所様と慎重に協議を重ね、担当医師の医学的な判断と指導のもと、万全のサポート体制を整えた上で開催準備を進めてまいります」とした。