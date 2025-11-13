「働くの無理」「お小遣いちょうだい」夫に甘え続ける義妹に妻が下した決断は…？
主人公・芹奈の結婚生活を脅かすのは、夫・優太の妹である花音。離婚後、実家に出戻った彼女は、まさかの「お小遣いちょうだい」が口癖なのです。
成人しているにも関わらず働く気はゼロ。「私働くの無理！」と宣言し、親戚を頼り、実家でダラダラしている花音。さらに恐ろしいのは、彼女の行動を「シングルマザーだから」と擁護し、甘やかし続ける夫と義母の存在で…。
花音ちゃんが実家に戻ってきて、3ヶ月後ー
当然のように夫が支払うことになっているのが、気になる主人公・芹奈。
さらに義妹のおねだりは止まらない…！
え…？何かのお祝いでもないのに…そんな高いグローブ買ってあげるの？
その後の外食でも…。
夫の優太は、妹の要求を断れず、財布の紐はユルユル。これは実家総出の過保護が問題なのでは？
「なぜ、こんな行動が許されるの？」と夫への不満を募らせた芹奈は、ついにある決断をします。
その結末は、甘やかしに慣れきった花音にとってショックなものでした。彼女は本当に自立できるのか？ そして、崩壊寸前の家族は、絆を取り戻せるのか？
イライラと共感、そして最後に家族の成長を感じられる、全16話のリアルなストーリー。最終的に家族が出した結論を見届けてみませんか？
【まんが】大人になれない義妹
(ウーマンエキサイト編集部)
成人しているにも関わらず働く気はゼロ。「私働くの無理！」と宣言し、親戚を頼り、実家でダラダラしている花音。さらに恐ろしいのは、彼女の行動を「シングルマザーだから」と擁護し、甘やかし続ける夫と義母の存在で…。
花音ちゃんが実家に戻ってきて、3ヶ月後ー
当然のように夫が支払うことになっているのが、気になる主人公・芹奈。
え…？何かのお祝いでもないのに…そんな高いグローブ買ってあげるの？
その後の外食でも…。
夫の優太は、妹の要求を断れず、財布の紐はユルユル。これは実家総出の過保護が問題なのでは？
「なぜ、こんな行動が許されるの？」と夫への不満を募らせた芹奈は、ついにある決断をします。
その結末は、甘やかしに慣れきった花音にとってショックなものでした。彼女は本当に自立できるのか？ そして、崩壊寸前の家族は、絆を取り戻せるのか？
イライラと共感、そして最後に家族の成長を感じられる、全16話のリアルなストーリー。最終的に家族が出した結論を見届けてみませんか？
【まんが】大人になれない義妹
(ウーマンエキサイト編集部)