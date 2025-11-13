まもなく英実質ＧＤＰ速報値などの発表
日本時間１６時００分に英実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）、月次GDP（9月）、鉱工業生産指数（9月）、製造業生産高（9月）、貿易収支（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）16:00
予想 0.2% 前回 0.3%（前期比)
予想 1.4% 前回 1.4%（前年比)
月次GDP（9月）16:00
予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)
鉱工業生産指数（9月）16:00
予想 -0.1% 前回 0.4%（前月比)
予想 -1.4% 前回 -0.7%（前年比)
製造業生産高（9月）16:00
予想 -0.5% 前回 0.7%（前月比)
予想 -1.8% 前回 -0.8%（前年比)
貿易収支（9月）16:00
予想 -205.0億ポンド 前回 -211.83億ポンド（商品貿易収支)
予想 -30.5億ポンド 前回 -33.86億ポンド（貿易収支)
