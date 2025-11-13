　日本時間１６時００分に英実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）、月次GDP（9月）、鉱工業生産指数（9月）、製造業生産高（9月）、貿易収支（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）16:00
予想　0.2%　前回　0.3%（前期比)
予想　1.4%　前回　1.4%（前年比)

月次GDP（9月）16:00
予想　0.0%　前回　0.1%（前月比)

鉱工業生産指数（9月）16:00
予想　-0.1%　前回　0.4%（前月比)
予想　-1.4%　前回　-0.7%（前年比)

製造業生産高（9月）16:00
予想　-0.5%　前回　0.7%（前月比)
予想　-1.8%　前回　-0.8%（前年比)

貿易収支（9月）16:00
予想　-205.0億ポンド　前回　-211.83億ポンド（商品貿易収支)
予想　-30.5億ポンド　前回　-33.86億ポンド（貿易収支)