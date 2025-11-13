【これからの見通し】米つなぎ予算法案が成立、この後の展開を探る段階に



米つなぎ予算法案が成立、トランプ大統領署名の運びとなった。ひとまず一件落着となっている。マーケットの反応は落ち着いたものとなっている。特段、調整の動きが強まることもなく、各主要国の株式市場は小高く推移。為替市場では各主要通貨ペアが前日ＮＹ終値付近での取引となっている。ドル円は昨日に節目となる155円台を一瞬つけたあとは154円台後半に戻しての揉み合い。ユーロドルは1.15台後半の見慣れた水準。ポンドドルは1.31台でやや上値重く推移している。



この後の焦点は、主要米経済指標の発表予定となろう。１０月分については発表されない可能性とも報じられているが、９月分についてはデータ集計の完了次第で発表されることになりそうだ。注目の米雇用統計については、早ければ明日の発表の可能性も指摘されているが、大方は来週中の発表との見方が多い。まずは、正式な発表日程待ちとなる。



この後の海外市場で発表される経済指標は、英国関連が多く予定されている。実質ＧＤＰ（速報値）、（2025年 第3四半期）、月次ＧＤＰ（9月）、鉱工業生産指数（9月）、製造業生産高（9月）、貿易収支（9月）などが日本時間午後４時に発表される。市場が敏感に反応しやすい月次ＧＤＰの予想は前月比変わらずと、前回８月の＋０．１％からの鈍化が予想されている。



その他では、フランス雇用統計（2025年 第3四半期）、ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）、ドイツ経常収支（9月）、スウェーデン消費者物価指数（CPI）（確報値）（10月）、スイス生産者輸入価格（10月）、ブラジル小売売上高（9月）などの発表が予定されている。おおむね欧州時間に限定されることとなる。



発言イベント関連では、ビルロワドガロー仏中銀総裁、グリーン英中銀委員、デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、エルダーソンＥＣＢ理事、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ムサレム・セントルイス連銀総裁、ハマック・クリーブランド連銀総裁、テュディン・スイス中銀理事などが経済イベント出席、講演などを行う。ＥＣＢ経済報告、米週間石油在庫統計、米３０年債入札（250億ドル）なども予定されている。米主要企業決算は、ウォルトディズニー、アプライドマテリアルズが注目される。

