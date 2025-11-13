１３日の東京株式市場では米国の政府機関の閉鎖終結が決まり、投資家のリスク許容度が高まるなか、相対的に出遅れ感のある好業績銘柄を中心に物色され、日経平均株価は安寄り後に切り返しプラス圏を維持。ＴＯＰＩＸは連日で最高値を更新した。



大引けの日経平均株価は前営業日比２１８円５２銭高の５万１２８１円８３銭と続伸。プライム市場の売買高概算は２４億６６４９万株、売買代金概算は６兆２５２４億円。値上がり銘柄数は９５２、対して値下がり銘柄数は６０４、変わらずは５６銘柄だった。



米下院が「つなぎ予算案」を可決し、過去最長期間となる米政府機関の閉鎖が終結することとなった。米経済を巡る不透明感が後退するとの見方から、可決前の前日の米国市場でＮＹダウは４連騰で過去最高値を更新した。東京市場では値がさハイテク株の一角が売られ、日経平均は安く始まったものの、時間外取引での米株価指数先物の上昇に加え、ドル円相場が一時１ドル＝１５５円台に乗せるなど円安基調を示し、全体相場の支援材料となった。日経平均の上げ幅は一時２７０円を超えた。半導体関連やデータセンター需要の恩恵を受けると期待される電線株が堅調に推移。銀行株や建設株も引き続き物色され、バリュー株の選好姿勢が継続した。決算発表を受けた個別物色が活発化するなかにあって、東証グロース市場２５０指数は反落した。



個別では、アドバンテスト＜6857＞が買われ、三井Ｅ＆Ｓ＜7003＞が頑強。古河電気工業＜5801＞が値を飛ばし、東京電力ホールディングス＜9501＞や東京ガス＜9531＞が株価水準を切り上げたほか、すかいらーくホールディングス＜3197＞や日本製鋼所＜5631＞が値を上げ、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や第一生命ホールディングス＜8750＞が堅調。いすゞ自動車＜7202＞や住友ゴム工業＜5110＞、シチズン時計＜7762＞が急伸し、エムスリー＜2413＞とデクセリアルズ＜4980＞がストップ高となった。



半面、売買代金トップのソフトバンクグループ＜9984＞が続落し、ＪＸ金属＜5016＞やＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ＜6525＞、任天堂＜7974＞が軟調推移。ＮＴＴ＜9432＞が売られ、テルモ＜4543＞が下値を探り、ファーストリテイリング＜9983＞やＭｏｎｏｔａＲＯ＜3064＞が冴えない展開。ブイ・テクノロジー＜7717＞やＬＩＦＵＬＬ＜2120＞、ぴあ＜4337＞が大幅安となり、ニッパツ＜5991＞はストップ安となった。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

