サッカー日本代表の森保一監督が１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向けて前日会見に登壇した。

１０月１４日のブラジル戦では０―２から逆転に成功し、歴史的勝利を挙げた日本代表。１８日のボリビア戦（国立）も含めた年内最後の活動となる２連戦で、さらなる積み上げを図る。ガーナ戦に向け、日本の指揮官は「ガーナ戦、ボリビア戦も勝って成果と課題を振り返って積み上げていけるようにチーム一丸となって戦っていきたいと思います」と気合を入れた。

ガーナは２６年北中米Ｗ杯出場をすでに決めている相手。「まずは個の能力として、来日していない選手もいるが、攻守ともに局面を打開できる能力が高い選手が多い。攻撃のところもシュートまで結びつけられる力がある」と身体能力が裏付ける個の力を警戒。それだけではなく、選手時代にはドイツ１部のドルトムントなどで活躍したオットー・アッド監督が指揮するチームに対しても「組織力においても、監督が指導者としてもドイツを中心にキャリアを積んでこられて、戦術的な落とし込みも非常にうまく落とし込んでいる。攻撃的にも守備的にも、４バックでも３バックでも戦術的にも戦える。洗練されたチーム」と注意し、気を引き締めた。