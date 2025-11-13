お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーの斉藤慎二被告（42）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。金銭トラブル報道に言及した。

12日に「FRIDAYデジタル」が、「“売上を持ち逃げされ…”元ジャンポケ斉藤がバームクーヘン販売会社と“金銭トラブル”」と題した記事を配信した。

斉藤被告は「FRYDAYの記事について皆様にご心配をおかけしており申し訳ございません」と謝罪した上で、「この件に関しましては、令7年10月17日から、すでに弁護士さん含め対応しております」と報告。「相手方の一方的な主張に対してはFRIDAYの取材でも答えておりますし今回の件に関して、応援をしてくださっている方々、バームクーヘンをご購入いただいているお客様を裏切るような行為は断じてしておりません」と訴えた。

「FRIDAYの記事には自分と弁護士さんが同席しましたが、バームクーヘンの取引先の社長も同席し、ご協力いただいております。本件に関する内容については、社長からも全てお話をしてますが、残念ながら今回の記事には反映されていませんでした。しかし重要なのは、取引先の社長がT氏ではなく、私を支えてくれる形で同席してくださったのが全てだと思います」と記した。

「明日も販売がございます。これからも美味しいバームクーヘンを皆様にお届け出来るように頑張りますので、今後ともよろしくお願いします」と呼びかけ、「また、お知らせがありましたらこちらで公開させていただきます」と伝えた。

斉藤被告は昨年7月にロケバス内で20代女性に性的暴行を加えたとして、3月末に在宅起訴された。4月27日には群馬県高崎市にバウムクーヘン専門店「バームSAITOU」を開店し、自ら店頭販売を行っている。