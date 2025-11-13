½÷À¥¹¥È¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ³×¡¡¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢½¸·ë¤«¤é50Ç¯
¡¡¡Ú¥ì¥¤¥¥ã¥Ó¥¯¶¦Æ±¡ÛËÌ²¤¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç1975Ç¯10·î24Æü¡¢Á´½÷À¤Î9³ä¤¬»Å»ö¤ä²È»ö¤ò°ìÀÆ¤ËµÙ¤ß¡¢ÃË½÷Ê¿Åù¤òµá¤á¤¿»ö¼Â¾å¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¡Ö½÷À¤ÎµÙÆü¡×¤«¤é50Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£Åö»þ»²²Ã¤·¤¿Îò»Ë²È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥²¥Õ¥È¥Õ¥Æ¥ë¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Ï¡Ö½÷À¤¿¤Á¤¬ÂÐÏÃ¤·¤ÆÏ¢ÂÓ´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È°ÕµÁ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½÷À¤ÎµÙÆü¡×¤ÏÄÂ¶â¤äÀ¯¼£»²²Ã¤ÇÃËÀ¤È¤Î³Êº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢½÷À¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¼Ò²ñ¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¼Â»Ü¡£¼óÅÔ¥ì¥¤¥¥ã¥Ó¥¯¤ËÅö»þ¤Î¿Í¸ý¤ÎÌó1³ä¤ËÅö¤¿¤ë2Ëü5Àé¿Í°Ê¾å¤¬½¸·ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢³ÆÃÏ¤Ç½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¥¢¥·¥å¥²¥Õ¥È¥Õ¥Æ¥ë¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤é¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¤¡¢¥ì¥¤¥¥ã¥Ó¥¯¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¸²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£²ñ¾ì¤Î¹¾ì¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤é½÷À¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ï¢ÂÓ¤ò¼Â´¶¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÏÀ¯¼£¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¶¯¤á¡¢Íâ76Ç¯¤ËÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤¬À®Î©¡£80Ç¯¤Ë¤Ï½÷ÀÂçÅýÎÎ¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÌ±¼çÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿½÷À¤Î¹ñ²È¸µ¼ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£