俳優の前田耕陽が１３日、大阪市内で元男闘呼組メンバーらと結成した「Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ」の全国ツアー「Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ Ｔｏｕｒ ２０２５ ＦＯＲＥＶＥＲ ＣＡＬＬＩＮＧ −Ｓｔｉｌｌ Ｒｏｃｋｉｎ’−」大阪公演（１７、１８日、１２月８、９日、Ｚｅｐｐ Ｏｓａｋａ Ｂａｙｓｉｄｅ）へ向けた取材会を行った。

堺正章、大友康平、亀梨和也、ＭＩＳＩＡら豪華アーティストと共演し、５日にリリースしたコラボアルバム「ＴＨＥ ＳＨＯＷ ＭＡＮ」を引っさげてのツアー。１０、１１日の福岡公演を終え、前田は「手応えはバッチリです」と笑顔を見せた。

１９８８年、成田昭次、岡本健一、高橋和也とともに男闘呼組を結成し、アイドルとしてデビュー。８月で５７歳を迎えた前田だが「僕は今でもアイドルのつもりでいますよ」と語る。「僕が笑うと喜んでくれるので、まだまだアイドルでいけるんじゃないかって」と笑いつつも、「お客さんが喜んでくれるのが一番うれしい。どうすればお客さんが喜んでくれるかを、常に考えていますね」と、デビューから変わらぬ思いを口にした。

男闘呼組は９３年に突如活動休止を発表。２２年に活動を再開し、２３年８月に解散した。前田は「解散ライブで全部だそうと思ったんですけど、オレたちまだできることあるんじゃねえか、って」と、「Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ」結成に至った経緯を明かす。「男闘呼組の魂も引きずりながら。志半ばで活動休止になったこともあって、今、その思いものせて発信していくことがいいんじゃないかな、と思います」と、現在の活動にかける思いを語った。

２３年にはＭＩＳＩＡとのコラボで第７４回ＮＨＫ紅白歌合戦にも出場。「やっぱり紅白って国民的行事だと思う。出られるなら出たい」と正直に明かした。「やっぱり楽しかったし、気持ち良かったし、見ている人もめちゃくちゃ多い。じゃあ今度は自分たちのバンドで、って夢は広がりますよね」と、衰えぬステージへの思いを胸に前進し続ける。