大腸がんの手術を終えて退院したことを公表している歩りえこさんが自身のインスタグラムで、八百屋さんに通い始めたことを投稿しています。



【写真を見る】【 がん闘病 】歩りえこさん「私は、八百屋の野菜で再生する」美味しさを発見「初恋を思い出したみたい」





歩さんは「急に八百屋に恋をした」「毎日通ってる。通い詰め」「毎日おすすめ野菜を教えてもらえるくらい仲良くなってる」と、急速に八百屋さんと密になり始めたことを明かしています。









さらに写真では、大根の煮物を投稿。「大根がすごい。もうね、煮物スキルが日々爆上がり」「コトコト…コトコト…お鍋から湯気とともに立ちのぼる幸福」「湯気がね、人生の再スタートを祝ってるのよ」と、 “野菜を” “料理する” ことに幸せを見いだした模様。









歩さんは「一口食べた瞬間、脳内で『野菜って、こんなに美味しかったんだ…』って」「まるで初恋を思い出したみたいに震えた」と、その衝撃を再現。「退院してから、気づいた。体は食べたものでできている」「そして私は、八百屋の野菜で再生する」と、自身の目覚めを熱く伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】