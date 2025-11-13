女性に性的暴行を加えた疑いで昨年10月に警視庁に書類送検されたジャングルポケットの元メンバー、斉藤慎二被告（43）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「FRIDAYデジタル」が報じたバウムクーヘン販売会社との「金銭トラブル」について経緯を説明した。

「FRIDAYデジタル」は12日、「『売上を持ち逃げされ...』元ジャンポケ斉藤がバームクーヘン販売会社と”金銭トラブル”」との見出しでバウムクーヘン販売会社とのトラブルを報じていた。

斉藤は「FRYDAYの記事について皆様にご心配をおかけしており申し訳ございません。この件に関しましては、令和7年10月17日から、すでに弁護士さん含め対応しております」と書き出した。

「相手方の一方的な主張に対してはFRIDAYの取材でも答えておりますし今回の件に関して、応援をしてくださっている方々、バームクーヘンをご購入いただいているお客様を裏切るような行為は断じてしておりません」と記述。

「FRIDAYの記事には自分と弁護士さんが同席しましたが、バームクーヘンの取引先の社長も同席し、ご協力いただいております。本件に関する内容については、社長からも全てお話をしてますが、残念ながら今回の記事には反映されていませんでした。しかし重要なのは、取引先の社長がT氏ではなく、私を支えてくれる形で同席してくださったのが全てだと思います」と説明した。

最後に「明日も販売がございます。これからも美味しいバームクーヘンを皆様にお届け出来るように頑張りますので、今後ともよろしくお願いします。また、お知らせがありましたらこちらで公開させていただきます」と締めくくった。

斉藤被告は昨年9月20日に体調不良などを理由に本人の申し出から当面の間の活動休止を発表。その後、同年7月に東京・新宿区内に駐車していたテレビ番組で使用したロケバス内で20代女性に性的暴行を加えていたことなどが明るみとなり、当時所属していた吉本興業はマネジメント契約解除を発表。ジャングルポケットは太田博久、おたけの2人体制となった。テレビ東京系「ウイニング競馬」や日テレ系「ZIP！」など全レギュラー番組を降板していた。同9月26日、東京地検から不同意性交と不同意わいせつ等の罪で東京地裁に在宅起訴されたことが分かった。

斉藤被告は今年4月末から群馬県高崎市でバウムクーヘン店をオープン。数百人の列ができる盛況の時もあった。