ウォリアーズのステフィン・カリーが通算73回目の40得点ゲーム…単独9位に浮上

11月13日（現地時間12日）、ゴールデンステイト・ウォリアーズが敵地のフロスト・バンク・センターでサンアントニオ・スパーズと対戦した。

ウォリアーズは同点で迎えた第1クォーター開始2分15秒からハリソン・バーンズに2連続で3ポイントシュートを決められると、その後は第3クォーター途中までビハインドを背負った。

第3クォーターではステフィン・カリーが大暴れ。獲得したフリースローを確実に沈めると、残り5分6秒に逆転の3ポイントを射抜いた。同点に追いつかれた同4分27秒、再び試合をひっくり返された同3分15秒にもジャンプショットを成功。第3クォーターだけで22得点を叩き出した。

第4クォーターはジミー・バトラーが勝負強さを発揮。125－120で勝利を収め、2試合ぶりの白星を手にした。

ウォリアーズはバトラーが28得点6リバウンド8アシスト3スティール、モーゼス・ムーディーが19得点。そして、カリーは試合を通じて46得点に5リバウンド5アシスト2スティールと躍動した。

37歳のシューターにとって73回目の40得点ゲーム。並んでいたケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）を抜き、単独9位に浮上した。また、35歳以上になってからは12回目の40得点ゲーム。マイケル・ジョーダン氏（シカゴ・ブルズほか）の記録に並んだ。

40得点ゲームの1位はウィルト・チェンバレン氏（フィラデルフィア・セブンティシクサーズほか）で271回。ジョーダン氏が173回、コービー・ブライアント氏（ロサンゼルス・レイカーズ）が122回で続き、現役最多105回のジェームズ・ハーデン（ロサンゼルス・クリッパーズ ）が4位につける。

■試合結果



サンアントニオ・スパーズ 120－125 ゴールデンステイト・ウォリアーズ



SAS｜28｜28｜28｜36｜＝120



GSW｜14｜35｜43｜33｜＝125



Steph Curry went OFF in Golden State's road victory:

46 PTS (22 in 3Q)

5 REB

5 AST

5 3PM

He trails Michael Jordan by 1 GAME for most 40-point games after turning 30-years-old! pic.twitter.com/7Yx9fZ1TJl

- NBA (@NBA) November 13, 2025

【動画】ステフィン・カリーがスパーズを相手に46得点