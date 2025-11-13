ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òCocomi¡õKoki,¤¬½ËÊ¡¡ª¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤Ç¥«¥Ã¥±¥§¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¤ì～¡×¤ÈÄ¶µ®½Å¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ëー¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¤È¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎKoki,¡ÊÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Öo¡×¤Î¾å¤ËÄ¹²»Éä¹æ¤¬ÉÕ¤¯¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£11·î13Æü¤Ë53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Éã¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹áÉ×ºÊ¡¢Ä¹½÷Cocomi¡õ¼¡½÷Koki¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦²ÈÂ²¼Ì¿¿
¢£Cocomi¤¬¸ø³«¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦Ì¼¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿
Ä¹½÷Cocomi¤Ï¡ÖÉã¤ÎÃÂÀ¸Æü!!!!!! HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY 53ºÐ¤â¥¤¥±¥¤¥±¤Ç¥«¥Ã¥±¥§¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¤ì～¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òµ¤·¡¢Ä¶µ®½Å¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤ÀÍÄ¤µ¤¬»Ä¤ëCocomi¤ÈËå¤ÎKoki,¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏÊì¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬Ì©Ãå¤¹¤ëÃçÎÉ¤·¥Õ¥¡¥ß¥êー£´¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Þ¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥²¥Ã¥È½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÄÖ¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿Èù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Koki,¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î³¤ÊÕ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤âÈäÏª
¼¡½÷Koki,¤Ï¡ÖHappy birthday to the best dad in the world¡ÊÀ¤³¦°ì¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
°¦¸¤¤Èµº¤ì¤ëÌÚÂ¼¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê»Ñ¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤äÍÄ¾¯´ü¤ÎCocomi & Koki,¤¬ÌÚÂ¼¤È³¤ÊÕ¤Ç²á¤´¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢ÌÚÂ¼¤¬°¦¸¤¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡Ê3,4ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢5ËçÌÜ¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤À¡£ÏÓ¤òÁÈ¤àÌÚÂ¼¤Ë¹©Æ£¤ÈKoki,¤¬´ó¤êÅº¤¤¡¢Cocomi¤ÏÌÚÂ¼¤ÈÆ±¤¸ÏÓÁÈ¤ß¥Ýー¥º¤ò¤È¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤âSNS¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤½Ð¤Î¤ª¼Ì¿¿ºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍÆñ¤¦¡×¡ÖºÇ¸å¤Î°ìËç¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£