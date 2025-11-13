11月11日、佐藤隆太が主演を務めるドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系）の第6話が放送された。緊張感のあるストーリーが繰り広げられたが、元「NEWS」の人気メンバーが出演し、注目を集めている。

東京の海や川を警備艇で駆けめぐって事件を追う「水上警察」を題材にした同作。今回は、頭部が損壊された遺体に関する事件を中心に物語が展開した。

「NEWSの加藤シゲアキさん演じる東京水上警察署の刑事が、事件の関与が疑われる不動産業者を取り調べるシーンがありました。この不動産業者役を、元NEWSの内博貴さんが演じたのです。2005年にNEWSを脱退した内さんですが、グループ在籍時代を含めて加藤さんとドラマで共演したことはなく、今回“初共演”となりました」（スポーツ紙記者）

NEWSメンバーが奇跡の再会を果たし、放送後のXでは

《シゲと共演してくれたので、元気が出ました。ありがとう、内博貴》

《内くんの衝撃に全部持ってかれちゃった》

《35を過ぎてかっこいい大人になったNEWSのメンバーがここに、一緒にいるよ》

など、歓喜の声があがっている。

NEWSは2003年に9人で結成され、シングル『NEWSニッポン』でデビューしたが、内の在籍期間は長くなかった。

「デビュー当時、山下智久さん、錦戸亮さんと並んで高い人気を誇っていた内さんですが、2005年に未成年飲酒が発覚し、無期限活動自粛となりました。その後、研修生として復帰したものの、グループから抜けて“降格”する形になったのです。しかし旧ジャニーズ事務所（現・STARTO ENTERTAINMENT）には在籍を続け、現在は舞台を中心に俳優として活動しています」（芸能記者）

一時は表舞台での露出が減った時期もあった内だが、NEWS脱退以降、少しずつ評価を高めてきた。

「少年隊の舞台『PLAY ZONE』やDOMOTO（旧・KinKi Kids）の堂本光一さんのミュージカル『Endless SHOCK』シリーズなど、旧ジャニーズの伝統ある舞台に多数、出演し、経験を積みました。2022年には舞台『シェイクスピア物語〜真実の愛〜』のシェイクスピア役や、2025年4月の『ベートーヴェン〜魂の交響曲〜』のベートーヴェン役など、近年は難役をまかされ、主演で起用されることも増えています。

また2025年は、今回の『新東京水上警察』への事前予告なしのサプライズ出演のほかにも、10月22日と29日にドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ）に出演するなど、民放の連続ドラマでの起用が続いています。堅実な活動が評価され、今後もテレビでの露出が増えるかもしれません」（同前）

NEWS脱退から約20年、内はさらに活躍の幅を広げそうだ。