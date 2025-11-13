「レバンドフスキの後継者として最有力候補に挙げている」バルセロナがバイエルンの英代表FW獲りを画策か。英紙が報じる「理想的な存在」
バイエルンのハリー・ケインにバルセロナが関心を示しているようだ。
昨季王者のバイエルンは、今季のブンデスリーガで開幕から９勝１分けの無敗と好スタートを切り、２位のRBライプツィヒに勝点６差で首位に立っている。チャンピオンズリーグでも４戦４勝でリーグフェーズ１位と盤石の強さを示している。
絶好調のチームでケインは、ここまでリーグでは10試合に出場して13得点をマークし、チャンピオンズリーグでは４試合で５得点とゴールを量産。公式戦46試合で38得点を記録した昨季に続いて、目覚ましい活躍を見せている。
バイエルンの絶対エースに関して、イギリスの有力紙『The Guardian』は「バルセロナがロベルト・レバンドフスキの後継者として、ハリー・ケインを最有力候補に挙げている」と報じ、こう続けた。
「バルセロナは、今季限りで契約満了となる37歳のポーランド代表FWレバンドフスキの後任として、32歳のイングランド代表FWケインを理想的な存在と見ている。先月にケインは2027年６月の契約満了後も、チームに残留する意思を示した。しかし、バルセロナのような世界的な強豪クラブに加入し、さらなるタイトル獲得に挑戦できる環境は、彼にとって大きな魅力となるだろう」
なお、ケインとバイエルの現行契約には、来夏に有効となる6500万ユーロの契約解除金の条項が付随しており、バルサはその金額を支払う準備を進めているという。欧州屈指のストライカー獲りは実現するのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
