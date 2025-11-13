ジェシー（SixTONES）が『CanCam』初ソロ表紙！少年のような笑顔とオトナの眼差しのギャップで魅了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESのジェシーが『CanCam』1月号特別版（11月21日発売）にて、同誌初ソロ表紙を飾る

■「普段はお調子者の彼に、こっそりふたりだけのパーティに誘われたら」

『CanCam』1月号の大特集は「普段のおしゃれにほんのり…PARTY vibes！」。エネルギー溢れるパフォーマンス＆明るいキャラクターから“SixTONESの太陽”とも呼ばれるジェシーにぴったりのテーマだ。しかし、表紙にはあえてパリピ感が全開なカットではなく、クールな眼差しのカットをチョイス。「普段はお調子者の彼に、こっそりふたりだけのパーティに誘われたら」なんてシチュエーションを妄想してしまう、ドキドキの表紙に仕上がった。

また、中面でもラグジュアリーなホテルを舞台に“ふたりだけのパーティ”をたっぷりと撮り下ろし。スーツ、花束、シャンパン…紙吹雪まで!? ジェシーらしいハイテンションぶりが炸裂する、史上最高にゴージャス＆非日常な世界観が展開している。

さらに、表紙よりもさらに顔に接近した、色気がたまらないスペシャルなカットも。少年のようなハッピースマイルと、ドキッとするオトナな眼差し…。そのギャップに酔いしれる、めくるめく夢の宴を堪能できる。

■ジェシーが語る、最近のパーティ事情とは!?

撮影では「酔っ払った感じで！」などのリクエストにも期待以上のアドリブ力で応えるジェシーに、スタッフ一同大盛り上がり。パーティといえば、普通はグループのみんなで…となるところだが、ジェシーならひとりでも華やかに盛りあげてくれるはず、という編集部の予感は大当たり。

ちなみに、ジェシーの最近のパーティ事情に関しては「パーティとは呼べないけど、最近は少年忍者の安嶋（秀生）とごはんに行ったかな。あ、丸ちゃん（SUPER EIGHTの丸山隆平）とはふたりでよくパーティしてるよ、乾杯して飲んでるだけだけど（笑）」とのことだ。

他にも、SixTONESのメンバーで自分以外のパーティボーイといえば？ など、特集にちなんだ質問の他、改めてジェシーの近況や、大胆でポジティブに見えて実は繊細でジェントルマン…なマインドを深掘りするQ＆Aにもたっぷりと回答。誰かに入れ替わるなら、誰になってみたい？ という質問に「あれほどの人気や歓声は憧れですね。あと豪邸も（笑）」と名前を挙げたのは…？ ジェシーらしい、超ビッグなアンサーをぜひ予想してみよう。

誌面2ページ分サイズの特大両面ピンナップ付録では、オトナの色気が匂い立つ、4通りの装いのジェシーに急接近。ファンは要チェックだ。

■書籍情報

2025.11.21 ON SALE

『CanCam』1月号特別版

■関連リンク

『CanCam』公式サイト

https://cancam.jp/