13日の参議院予算委員会で、ネット上に虚偽の情報やデマに対する規制について論戦が交わされた。

【映像】ネット上のデマ規制めぐり神谷代表vs高市総理

参政党の神谷宗幣代表が「コロナワクチンの時、アメリカでグーグルやメタ社に対して一定の削除や制限を政府が求めていて、日本でもワクチンというだけで動画が消されるということがあったが、こういったことがアメリカや日本であったということを総理は認知されているのか？」と質問。高市早苗総理は「ワクチンと発言する動画が削除されるといった事例を含め、個別事例は把握しておりません」と答えた。

神谷代表は「実際アメリカでもそういうことがあって、議会でも検証されて、認められている。日本でもたくさんあったんです。例えばわが党の党員で、ワクチンと書いた動画が43回、数えているのもすごいなと思うが、43回消されましたという人もいる。別にワクチンがどうこうじゃなくて、厚労省のデータで一定のリスクがあるんじゃないかとか問題提起をするだけでも片っ端から動画が消されると。今はなくなりました。今はなくなったんですけども、結構コロナ流行ってる時はそれがあって、虚偽情報だ何だかんだということがあったわけですね。こうやって特定の発言をすると動画が消されるとかSNSがアカウントが消されるとかっていう事っていうのは、アメリカや日本だけじゃなくて世界中で実は起きていたことでありまして、トランプ大統領自身も自分のXのアカウントが凍結されるという、皆さんもニュースでご存じかなというふうに思います。そういったことが本当にあったのでトランプ大統領は言論の自由を復活し政府による検閲を終わらせるという大統領令に署名をしてSNSプラットホーム側の検閲行為を停止させるということをやったわけなんですね」としたうえで、「総理にちょっと簡単にお聞きしたいんですけれども、SNS上の権利侵害に対して一定の規制がかけられる、もしくはかけるということに対しての総理の考え、お聞かせください」と質問。

高市総理は「私はSNS上の偽情報、誤情報、誹謗中傷などの違法有害情報というのは国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼしうる深刻な課題だと思っております。迅速な対応を求めたいと思いますが、一方、その対応にあたって難しいのは、これ表現の自由ですとか、透明性の確保、これにも十分配慮する必要があります。情報流通プラットフォーム対処法、だからこそ義務づけの枠組みを設けつつ、その内容については事業者の自主的な取り組みを促すということを基本としているんだと理解しています」と答弁。

神谷代表は「私も権利侵害に対して規制は必要だというふうに考えています」としたうえで、「人権侵害とか誹謗中傷というのは非常に分かりやすいんですよね。明らかにダメだと。ただ先ほど総理も言及された虚偽情報かデマかっていうのが非常に分かりにくい。それで先にワクチンの話をしていたわけですけれども、我々はワクチンを全部やめろとか言ってたわけではなくて、mRNAワクチンは新しいワクチンだからリスクをちゃんと分かった上で打つ打たないの判断をみんながちゃんとできるようにしましょう、ということを言ってたつもりなんですけれども、いつのまにか『参政党は全部反ワクなんだ』というふうにレッテルを貼られて、ワクチンって書いたら全部消されるみたいな、虚偽情報ですというふうにひどくやられた経験を持っているものですから、虚偽とかデマに関してはかなり慎重にやっていかないといけないというふうに感じているんですね。もう1回総理聞きますけれども、権利侵害はやっぱり厳しく取り締まるべきだと思います。でも虚偽やデマっていうのはなかなか判断がしにくいと思うんですけれども、この点についてもう1回総理の見解絞って聞いてもいいでしょうか」と質問。

高市総理は「虚偽、デマ、これ判断しにくいのは確かです。だから私たち使う側、ユーザーの側もですね、多様な情報源をチェックしていかなきゃいけないし、やっぱり事業者側にもしっかりとチェックしていただかなきゃいけないと思います。表現の自由というのもありますし、そんな中でもやっぱり公共の福祉という観点からですね、本当に多くの方に被害を与える、それからそのデマによって場合によっては命を落とす事もあるわけですよ。災害の時にここは水没してますみたいな虚偽の情報が拡散して、そっちに向いて避難したら早かったのにう回してしまって助からない。そういう深刻な事態も起きうるわけですから、公共の福祉の観点からもやはりこのような虚偽、デマ、そしてその公益を損ねるようなものについては対応を考えていかなきゃいけない、そういう時代になっていると思います」と答えた。

